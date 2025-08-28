Мобилизационный скандал на Закарпатье: Офис омбудсмена требует проверить действия ТЦК в отношении экс-полицейского

Иван Белецкий

Офис омбудсмена требует проверить правомерность процесса мобилизации бывшего полицейского Ивана Белецкого.

Об этом сообщило представительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Закарпатской области Андрей Крючков направил письмо руководителю полиции Закарпатья и руководителю Ужгородского зонального отдела Военной службы правопорядка.

В нем уполномоченный требует установить людей, которые остановили экс-полицейского Ивана Белецкого и доставили его в ТЦК, а также проверить правомерность их действий и дать надлежащую правовую оценку.

Сейчас Офис омбудсмена ожидает официальных ответов и по результатам будут принимать дополнительные меры.

Что предшествовало

В Ужгороде 25 августа ветерана и экс-полицейского Ивана Белецкого схватили и посадили в авто правоохранители в форме и балаклавах без опознавательных знаков. За несколько дней до этого он передал видео ветерану войны со второй группой инвалидности Александру Усенко, которого унизили двое работников ТЦК. После этого Белецкого уволили из полиции.

В Закарпатском ТЦК и СП сообщили, что Белецкий находился в розыске, поскольку не обновил данные после увольнения из полиции за нарушение дисциплины. Кроме того, экс-полицейского, которому, по его словам, недавно удалили сустав, отправили на ВЛК и признали годным. Он уже назначен в одну из команд для дальнейшего прохождения службы.