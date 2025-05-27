Мобилизация 2025: изменения в бронировании работников после 28 мая

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В Украине после 28 мая меняются правила бронирования работников от мобилизации.

Основные изменения касаются компаний со статусом критически важных.

Что следует знать об изменениях военнообязанным — читайте в материале ТСН.ua.

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Кто может лишиться бронирования

Предприятия, имеющие статус критически важных для функционирования государства, но не предоставившие в Министерство экономики необходимый пакет документов, могут потерять право на бронирование своих работников.

Об этом говорится в письме Минэкономики от 19 мая 2025 г. № 27-11/37509-07.

В комментарии сайту ТСН.ua адвокат Марина Бекало рассказала, что согласно этому письму, предприятия, которые были включены в Единый перечень критически важных, для сохранения своего статуса должны пройти проверку на соответствие следующим критериям:

отсутствие задолженности по уплате налогов и единого социального взноса (ЕСВ)

размер заработной платы работников должен быть от 16 до 24 тысяч гривен (в зависимости от количества работников) в месяц

осуществление деятельности на территории трех и более областей Украины

«В частности, предоставив документальные подтверждения об отсутствии налоговых долгов и документы на право собственности или аренды недвижимого имущества — в подтверждение осуществления хозяйственной деятельности в трех и более областях Украины», — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

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Минэкономики после проверки решает, соответствует ли предприятие критериям критичности. Если нет — статус отменяется, и компанию исключают из перечня критически важных.

Какие документы необходимо подать предприятиям

До 28 мая предприятия должны прислать в Минэкономики по электронному адресу meconomy@me.gov.ua следующие документы:

Выписки из информационной системы Государственной налоговой службы (ГНС) о состоянии расчетов с бюджетом и фондами по каждому обособленному подразделению за период с 1 января по 30 апреля 2025 года.

Документы, подтверждающие право собственности или аренду недвижимого имущества, чтобы засвидетельствовать ведение деятельности в трех и более областях Украины.

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Эти требования касаются только филиалов и представительств, данные о головном офисе на данный момент не нужны.

Последствия неподачи документов

Как уже отмечалось ранее, если документы не будут поданы до 28 мая, предприятие может лишиться статуса критически важного.

Это означает, что часть работников может быть мобилизована на общих основаниях.

Бронирование также теряется, если:

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предприятие прекратило важную для ВСУ деятельность,

не подало отчетность своевременно.

Причинами потери брони может быть также окончание срока действия бронирования.

По словам адвоката Марины Бекало, восстановить статус «критического предприятия» можно не раньше чем через шесть месяцев. Пока статуса нет, работники теряют бронирование и могут быть мобилизованы.

«То есть, военнообязанные работники в таком случае теряют свое бронирование и могут быть мобилизованы на военную службу в течение периода потери предприятием статуса критически важного на общих условиях, пока предприятие не восстановит свой статус и не забронирует своих работников», — рассказала Марина Бекало.

Кого могут мобилизовать, несмотря на наличие бронирования

Бронирование не гарантирует полной защиты от мобилизации — даже при его наличии могут призвать, отметила адвокат юридической компании «Riyako&Partners» Екатерина Анищенко.

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По словам Анищенко, с 2024 года все военнообязанные обязаны ежегодно проходить ВВК — игнорирование этого может лишить бронирования. Если боевая повестка вручена до получения брони, мобилизация вероятна. После призыва бронь уже не действует.

Раньше бронирование оформлялось на бумаге, но ТЦК не всегда его учитывали. Также с конца 2024 года заработала система электронного бронирования через приложение «Дія», но при технических сбоях человека все равно могут мобилизовать.

Еще одна причина мобилизации забронированных лиц — недостаточная коммуникация между работодателями и военкоматами. Если предприятие не представляет отчеты, ТЦК может не знать про бронь.

Адвокаты советуют иметь при себе отпечатанную выписку из «Резерв+», проверять свой статус онлайн через то же приложение.

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В частности, предприятиям следует направлять два обращения в ТЦК — по месту регистрации компании и по месту воинского учета работника. Это позволяет официально закрепить статус забронированного и снизить риск неправомерной мобилизации.

Ранее мы сообщали, что из-за нарушения военнообязанными правил воинского учета, ТЦК могут конфисковать у них имущество. Это может быть как машина, так и квартира.

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