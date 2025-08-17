Мобилизация 2025: кого нельзя принудительно направлять на ВЛК — объяснение юриста

ВЛК в Украине 2025 / © ТСН.ua

Реклама

Во время мобилизации в Украине права военнообязанных чрезвычайно актуальным вопросом. Согласно действующему законодательству, прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК) является обязательным этапом для определения пригодности к службе. Однако существуют четкие правила, когда направление на ВЛК законно, а когда противозаконно.

Об этом рассказала юрист Дарья Тарасенко.

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются, и для многих важно понимать свои права. По словам Дарьи Тарасенко, не все военнообязанные могут быть принудительно направлены на ВЛК.

Реклама

Когда отправлять на ВЛК нельзя

«Привлечение к ответственности за непрохождение ВЛК лицами, не имеющими права направлять на ВЛК, ― незаконное. Отказ в принятии документов на отсрочку без прохождения ВЛК — незаконный», — объясняет она.

Итак, противозаконно:

привлечение к ответственности за неявку на ВЛК, если лицо не подлежало такому направлению;

отказ в приеме документов на отсрочку без прохождения ВЛК

Кого вызывают на ВЛК

Законодательство (закон О мобилизационной подготовке и мобилизации ., постановление КМУ 1487 г.) четко регулирует, кто и в каких случаях должен проходить ВЛК. В общем, обязанность обновлять данные о состоянии здоровья лежит на каждом военнообязанном. В мирное время это нужно делать раз в пять лет, а во время военного положения — раз в год.

Однако есть определенные категории граждан, для которых действуют особые правила. В частности, на ВЛК направляются:

Реклама

Если срок действия отсрочки не истек:

если лицо само изъявило желание пройти медосмотр;

лицо было признано ограниченно пригодным и оно не проходило медосмотр по новой процедуре;

Если отсрочка не действует, но уже подано заявление на отсрочку и заявление не рассмотрено:

ограниченно пригодные, не являющиеся лицами с инвалидностью;

те, кто был признан временно непригодным на ограниченный срок и этот срок истек (по условию, что они не являются лицом с инвалидностью)

Все остальные, кто не является лицом с инвалидностью и при этом:

не проходили медицинское освидетельствование никогда;

проходили медицинское освидетельствование более года назад;

проходили медицинское освидетельствование менее года назад, но имеют жалобы на здоровье.

Кого нельзя принудительно отправлять на ВЛК

С целью предотвращения злоупотреблений закон устанавливает категории лиц, которых не могут принудительно направлять на ВЛК. У таких граждан есть право проходить медосмотр только по собственному желанию:

Реклама

лица с инвалидностью;

те, кто проходил медосмотр менее года назад и не имеет жалоб на здоровье;

военнообязанные, имеющие действующую отсрочку, и при этом не признаны ограниченно пригодными по новой процедуре;

те, кто подал заявление на отсрочку, но не был ограничен годным и не проходил ВЛК по новой процедуре.

Сроки прохождения ВЛК

По закону общий срок прохождения ВЛК не должен превышать 4 дней. В случае необходимости дополнительных обследований (анализы, аппаратные исследования) срок может быть продлен, но не более чем до 14 дней.

Знание этих правил поможет военнообязанным эффективно отстаивать свои права и избежать незаконных требований. Важно всегда иметь актуальную информацию и, при необходимости, обращаться за консультацией к юристам.

Напомним, в Украине произошли изменения военного учета. Определена группа женщин, которым необходимо обязательно явиться в ТЦК. В частности, выпускницы медицинских и фармацевтических учебных заведений должны в срок стать на военный учет.