Мобилизация 2025: кого нельзя принудительно направлять на ВЛК — объяснение юриста
Юрист объяснила, кого запрещено направлять на ВЛК принудительно.
Во время мобилизации в Украине права военнообязанных чрезвычайно актуальным вопросом. Согласно действующему законодательству, прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК) является обязательным этапом для определения пригодности к службе. Однако существуют четкие правила, когда направление на ВЛК законно, а когда противозаконно.
Об этом рассказала юрист Дарья Тарасенко.
Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются, и для многих важно понимать свои права. По словам Дарьи Тарасенко, не все военнообязанные могут быть принудительно направлены на ВЛК.
Когда отправлять на ВЛК нельзя
«Привлечение к ответственности за непрохождение ВЛК лицами, не имеющими права направлять на ВЛК, ― незаконное. Отказ в принятии документов на отсрочку без прохождения ВЛК — незаконный», — объясняет она.
Итак, противозаконно:
привлечение к ответственности за неявку на ВЛК, если лицо не подлежало такому направлению;
отказ в приеме документов на отсрочку без прохождения ВЛК
Кого вызывают на ВЛК
Законодательство (закон О мобилизационной подготовке и мобилизации ., постановление КМУ 1487 г.) четко регулирует, кто и в каких случаях должен проходить ВЛК. В общем, обязанность обновлять данные о состоянии здоровья лежит на каждом военнообязанном. В мирное время это нужно делать раз в пять лет, а во время военного положения — раз в год.
Однако есть определенные категории граждан, для которых действуют особые правила. В частности, на ВЛК направляются:
Если срок действия отсрочки не истек:
если лицо само изъявило желание пройти медосмотр;
лицо было признано ограниченно пригодным и оно не проходило медосмотр по новой процедуре;
Если отсрочка не действует, но уже подано заявление на отсрочку и заявление не рассмотрено:
ограниченно пригодные, не являющиеся лицами с инвалидностью;
те, кто был признан временно непригодным на ограниченный срок и этот срок истек (по условию, что они не являются лицом с инвалидностью)
Все остальные, кто не является лицом с инвалидностью и при этом:
не проходили медицинское освидетельствование никогда;
проходили медицинское освидетельствование более года назад;
проходили медицинское освидетельствование менее года назад, но имеют жалобы на здоровье.
Кого нельзя принудительно отправлять на ВЛК
С целью предотвращения злоупотреблений закон устанавливает категории лиц, которых не могут принудительно направлять на ВЛК. У таких граждан есть право проходить медосмотр только по собственному желанию:
лица с инвалидностью;
те, кто проходил медосмотр менее года назад и не имеет жалоб на здоровье;
военнообязанные, имеющие действующую отсрочку, и при этом не признаны ограниченно пригодными по новой процедуре;
те, кто подал заявление на отсрочку, но не был ограничен годным и не проходил ВЛК по новой процедуре.
Сроки прохождения ВЛК
По закону общий срок прохождения ВЛК не должен превышать 4 дней. В случае необходимости дополнительных обследований (анализы, аппаратные исследования) срок может быть продлен, но не более чем до 14 дней.
Знание этих правил поможет военнообязанным эффективно отстаивать свои права и избежать незаконных требований. Важно всегда иметь актуальную информацию и, при необходимости, обращаться за консультацией к юристам.
