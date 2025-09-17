- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 71
- Время на прочтение
- 3 мин
Мобилизация 2025: кого объявят в розыск и как избежать проблем с ТЦК
В 2025 году часть военнообязанных была объявлена в розыск. Юристы объясняют, что это означает и как работает процедура задержания полицией.
В условиях мобилизации в Украине часть военнообязанных граждан может быть объявлена в розыск. Эксперты рассказали, что означает этот статус, почему он появляется и как поступать в такой ситуации, чтобы избежать административной ответственности и других проблем.
Об этом пишут юристы компании INSEININ.
За что ТЦК обращаются в полицию
Юридическим основанием для обращения ТЦК в полицию с просьбой о розыске является нарушение военнообязанных правил учета или законодательства об обороне и мобилизации.
Чаще всего, по словам экспертов, в розыск объявляют:
не проживает по адресу регистрации;
не состоит на учете по месту работы или учебы;
игнорирует врученные лично повестки (на предприятии, по почте, по месту обучения);
не проходит военно-врачебную комиссию (ВЛК);
не обновляет свои персональные данные.
Все эти нарушения фиксируются и вносятся в госреестр. Это приводит к появлению специальной отметки «в розыске» в приложении «Резерв+».
Последствия розыска и как его снять
Находящегося в розыске военнообязанного могут задержать и доставить в районный ТЦК. Там на него составляется протокол об административном правонарушении, после чего выписывается штраф. Важно знать, что привлечение к ответственности возможно только при личном присутствии нарушителя.
Кроме того, в ТЦК могут проверить, имеет ли человек право на отсрочку от мобилизации, и сразу направить его на ВЛК. Лица, объявленные в розыск, не могут быть забронированы. Если же человек находится за границей, ему отказывают в оформлении паспортных документов.
Единственный способ избавиться от статуса «в розыске» — это получить постановление о штрафе. Эту процедуру невозможно пройти дистанционно, она требует личного присутствия в ТЦК.
Напомним, в Украине готовят изменения в правила мобилизации, которые могут лишить отсрочки часть студентов. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности рекомендовал к принятию законопроект №13634, который должен предотвратить использование обучения как основания во избежание мобилизации.
Право на отсрочку имеют, в частности, лица с инвалидностью, непригодные к службе по состоянию здоровья, многодетные и одинокие родители, опекуны, граждане, чьи родственники погибли на войне, освобождены из плена, студенты дневной и дуальной форм обучения, а также отдельные категории работников критически важных предприятий,
От мобилизации освобождаются соискатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают более высокий уровень образования, чем ранее полученный. Отсрочка также действует для докторантов, интернов и преподавателей или ученых, работающих по основному месту работы не менее 0,75 ставки.
Однако законопроект №13634 устанавливает новые условия. Для учащихся профтехобразования отсрочка будет сохраняться только в трех условиях: начало обучения до 25 лет, ечная или дуальная форма и первое получение образования в определенной законом последовательности.
Для студентов вузов главными критериями станут не только форма обучения и последовательность уровня образования, но и соблюдение сроков выполнения образовательной программы. Это означает, что все экзамены, зачеты и диплом должны быть сданы в определенные университетом сроки без академотпусков, отчислений или обновлений. Если студент выходит за пределы установленного срока, право на отсрочку лишается.
Например, студент, начавший обучение на бакалавриате в сентябре 2023 года, должен завершить его в июне 2027-го. Если из-за академотпуска или отчисления он превысит этот срок, отсрочку отменят.
Для аспирантов, докторантов, интернов и врачей «возрастное ограничение» не применяется — для них сохраняется только требование последовательности получения образования.