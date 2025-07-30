Мобилизация-2025: Шмыгаль заявил, что никто никого не хватает на улицах

Денис Шмыгаль / © Telegram/Денис Шмигаль

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По состоянию на сегодняшний день мобилизация продолжается по плану и «на 90% происходит абсолютно нормально».

Об этом заявил новый министр обороны, экс-премьер Денис Шмыгаль в интервью ВВС-Украина.

«…Также очень важно понимать, что мобилизация на 90% происходит абсолютно нормально — люди, получая повестки, приходят служить. Их не хватают, их не тянут. Они, получив документ, приходят в ТЦК, оформляются и едут в учебные центры», — заверил глава Минобороны.

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Шмыгаль убеждает, что все скандалы по поводу так называемой «бусификации» — это «небольшой, скандальный процент».

«И это играет против нас. Против Украины, против украинского общества, против нашей независимости и национальной безопасности, что мобилизация — это 5-10% скандала. А на самом деле мобилизация на 90% — это сознательное решение украинцев», — убеждает министр.

Справедлива ли мобилизация в Украине

Также Шмыгаль ответил на распространенный в Сети тезис, что мобилизация социально несправедлива, потому что воюют преимущественно более бедные слои общества. Он с этим тезисом не согласен.

«Посмотрите в армии — там разные люди. Там есть и бизнесмены, и люди из сел. Армия — это отражение украинского общества. У меня пока нет результатов каких-то исследований, я это говорю интуитивно. Но я просто не хочу, чтобы мы жили в российской пропаганде и мифах», — сказал глава Минобороны.

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Раньше мы писали, сколько людей мобилизуют в Украине ежемесячно.