Мобилизация 50+: кто и как может быть призван в ВСУ в июне

Мобилизация

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В Украине действует военное положениеи всеобщая мобилизация — они продлены еще на 90 суток, до 6 августа 2025 года. Соответствующее решение утверждено в законе Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Об этом говорится в Законе Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации

Мобилизация касается всех военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, независимо от наличия боевого опыта. Призыву подлежат лица, которые:

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не имеют законных оснований для отсрочки;

не забронированы на работе;

признаны годными к службе по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК).

Что меняется для мужчин в возрасте 50+

Законодательство определяет: мужчины от 50 до 60 лет имеют те же обязанности, что и другие военнообязанные — обновлять свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК), носить при себе военные документы и предъявлять их по требованию правоохранителей.

Важное уточнение: таких мужчин не мобилизуют на боевые должности, кроме случаев, когда сам военнообязанный проявит добровольное желание служить на передовой.

Лиц этой возрастной категории будут привлекать преимущественно в части обеспечения, дефицитных специальностей и выполнения тыловых задач.

Законодательные новации

Последние изменения в законы предусматривают несколько важных нововведений

Частные предприниматели могут быть мобилизованы без прекращения предпринимательской деятельности.

Уточнен порядок военно-транспортной обязанности — в частности, использование техники предприятий во время мобилизации.

Офицеры запаса, которых назначают на низшие должности, не будут терять социальные гарантии.

Улучшены механизмы доукомплектования ВСУ, Нацгвардии и других формирований резервистами.

Урегулировано предоставление доступа к государственной тайне в случае мобилизации или чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что военное положение — это особый правовой режим, который вводится в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения. Он предусматривает временные ограничения прав и свобод граждан, усиление полномочий военных, запрет выборов, митингов, изменение работы СМИ, возможную мобилизацию и другие меры для защиты страны.

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Ранее мы писали о том, кто не подлежит мобилизации и публиковали полный список причин освобождения от службы