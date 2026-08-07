Мобилизация 50+ в Украине: кого забирают в первую очередь и куда отправляют служить

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Украине во время военного положения и общей мобилизации призыва подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, которые признаны годными к военной службе и не имеют отсрочки или бронирования. В то же время многие вопросы возникают относительно мобилизации мужчин после 50 лет.

ТСН.ua рассказывает, как мобилизуют мужчин в возрасте от 50 до 60 лет

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По словам юристов, действующее законодательство не предусматривает никаких отдельных правил или исключений для военнообязанных мужчин от 50 до 60 лет.

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Поэтому они подлежат мобилизации по тем же основаниям, что и другие военнообязанные. Главными условиями остаются пригодность к военной службе по результатам военно-врачебной комиссии и отсутствие законных оснований отсрочки.

Кого мобилизуют прежде всего

Юристы объясняют, что конкретные планы мобилизации определяет Генеральный штаб ВСУ. Территориальные центры комплектования получают внутренние мобилизационные задачи, в которых определяются необходимое количество военнослужащих, рекомендуемый возраст, военно-учетные специальности и другие нужды.

Такие документы не публикуются и относятся к служебной информации. Именно поэтому невозможно назвать официальные критерии, по которым в первую очередь мобилизуют мужчин старше 50 лет.

До какого возраста могут мобилизовать

Предельный возраст мобилизации для рядового, сержантского, младшего и старшего офицерского состава составляет 60 лет.

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Это означает, что мужчина может мобилизовать даже в 59 лет, если он годен к военной службе и не имеет оснований для отсрочки. По достижении 60-летнего возраста мобилизация уже не производится.

В то же время, для представителей высшего офицерского состава предельный возраст пребывания на службе составляет 65 лет.

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