Мобилизация до 2027 года, новые правила бронирования и увольнения из ВСУ: подробности изменений

В Украине продлили действие военного положения и мобилизации до конца января 2027 года / © ТСН

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В Украине продлили действие военного положения и мобилизации до конца января 2027 года, при этом правительство готовит существенные изменения в правила отсрочки от призыва для военнообязанных. Власти разрабатывают новые механизмы увольнения со службы для отдельных категорий бойцов и отмечают рост числа женщин, добровольно вступающих в ВСУ.

Что известно — читайте в материале ТСН.ua.

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В Украине продлили военное положение и мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации ещё на три месяца.

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Соответствующая информация появилась в карточках документов№ 16183 и № 16182 на сайте Верховной Рады

Законы вступят в силу 31 октября 2026 года в 05:30 и будут действовать до 29 января 2027 года.

Изменения в порядке мобилизации и бронирования в Украине — что нужно знать

В Украине совершенствуют механизмы мобилизации и бронирования, чтобы положить конец злоупотреблениям и навести порядок в системе. Об этом на Киевском международном экономическом форуме заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

Правительство планирует четко разграничить понятия «критически важные предприятия» и «экономические критерии бронирования», поскольку высокая заработная плата и отсутствие налоговой задолженности не делают компанию автоматически критически важной.

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«Мы проводим разграничение между понятием „критичности“ и экономическими критериями бронирования. Это очень важно. Почему? Потому что заработная плата и отсутствие налоговой задолженности — это не то же самое, что признание предприятия критическим. Это важно, это действительно позволяет выделить средства, очистить бюджет и получить дополнительные поступления, но это не равнозначно критичности», — говорит Корецкий.

По словам премьер-министра, действительно критически важными отраслями остаются энергетика, оборонно-промышленный комплекс (ОПК), связь, жилищно-коммунальное хозяйство, фармакология, пищевая промышленность и логистика. Для предприятий энергетики и ОПК премьер гарантировал сохранение бронирования на уровне 90–95%.

Принятие более жестких мер обусловлено выявлением схем, при которых под видом предприятий, работающих в критически важных отраслях, создавались фирмы без реальных оборонных заказов с целью массового найма работников.

В то же время Корецкий сообщил, что до 1 декабря 2026 года правительство предложит новый общественный договор и обновленную систему бронирования работников бизнеса.

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Премьер-министр Украины Сергей Корецкий / © ТСН

«Мы соберём крупный бизнес, ассоциации — давайте об этом поговорим. Эти разговоры не могут продолжаться бесконечно, потому что так мы никогда не найдём решения. Но, основываясь на отзывах бизнеса, мы точно будем до 1 декабря предлагать этот новый социальный договор, новую форму и систему бронирования», — сказал он.

По его словам, Кабмин готовит меры по ужесточению контроля за присвоением статуса критически важных предприятий и пересмотру квот. В частности, правительство отменило норму, позволявшую не учитывать уже забронированных мужчин при расчете общей квоты.

В то же время расширен круг лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации — в него включены сотрудники Национального агентства по обеспечению качества высшего образования и работники его секретариата.

Кабмин обновил правила бронирования от мобилизации — основные изменения

Вечером 26 октября было опубликовано постановление Кабинета министров Украины № 1328, в котором предусмотрены изменения в порядке бронирования работников, в частности:

новые лимиты — для предприятий ОПК и энергетики квота установлена на уровне до 95% (свыше этого — по отдельному решению), чтобы сохранить критически важный персонал;

пересмотр статуса — власти в течение 10 дней обновляют критерии критичности. Предприятия, не соответствующие им, потеряют право на бронирование;

контроль — вновь созданный Координационный центр будет согласовывать увеличение брони свыше 50% и рекомендовать отмену статуса критичности;

сроки — обычное рассмотрение заявок — до 1 месяца, срочное — до 7 рабочих дней. Оформление дополнительной квоты через «Дию» — до 10 рабочих дней;

учет отсрочек — работники с другими основаниями для отсрочки (многодетные, опекуны) отныне учитываются при расчете общих лимитов предприятия.

Стоит отметить, что после вступления в силу на пересмотр критериев будет отведено 10 дней.

Что известно о демобилизации и снижении мобилизационного порога

Депутат Верховной Рады и член комитета по вопросам обороны Федор Вениславский в интервью «Новости.LIVE» заявил, что массовой демобилизации военнослужащих до окончания военного положения не будет, поскольку такой сценарий является нереалистичным и популистским.

По его словам, Минобороны по поручению президента разрабатывает механизм увольнения для отдельных категорий бойцов. Среди возможных критериев — длительное участие в боевых действиях и наличие ранений. Вениславский подчеркнул, что процесс должен быть справедливым и предсказуемым, а при разработке правил важно учесть не только тех, кто воюет с 2022 года, но и защитников, которые находятся в строю еще с 2014 года.

Окончательные предложения по перечню категорий в парламенте ожидают от министерства обороны.

В то же время Вениславский отметил, что в Верховной Раде нет инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет или мобилизации женщин. Он подчеркнул, что подобных планов нет ни в Минобороны, ни в командовании ВСУ.

«Ни снижения возраста до менее 25 лет, ни мобилизации женщин не планируется», — отметил народный депутат.

В ближайшее время изменений нижнего предела призыва не предвидится. В то же время в перспективе парламентарии могут рассмотреть вопрос об уменьшении верхнего предела срока пребывания на военной службе — с 60 до 55 или 50 лет, однако на данный момент никаких официальных законопроектов по этому поводу нет.

Женщины идут в ВСУ — какие должности они выбирают чаще всего

Каждая четвертая заявка в рекрутинговый центр Десантно-штурмовых войск поступает от женщин. Об этом в эфире «Новости.LIVE» рассказал младший лейтенант 2-го рекрутингового центра ДШВ Илья Грицанюк.

Украинки добровольно вступают в ряды ВСУ и выбирают как тыловые специальности (делопроизводство, финансы), так и боевые направления. Особой популярностью пользуется служба в подразделениях беспилотных систем.

«Очень много женщин также идут работать на беспилотники», — отметил представитель рекрутингового центра.

Он также подчеркнул, что женщины самостоятельно выбирают направление службы, в том числе и боевые должности. По словам Грицанюка, чтобы рассказывать об опыте военнослужащих-женщин и опровергать стереотипы о женской службе в армии, центр публикует в социальных сетях интервью с ними.

В целом в подразделениях беспилотных систем доля женщин уже достигает около 20%. По словам руководительницы центра Drone Force Татьяны Муравьёвой, если в начале работы учреждения доля девушек среди курсантов составляла 10–11%, то осенью 2025 года во время одного из наборов их количество выросло до 40%.

«Женщины-военнослужащие с первых дней довольно успешно проявили себя на различных должностях, доказали свою эффективность в качестве операторов БПЛА или НРК, инженеров, аналитиков и командиров подразделений», — отметила Муравёва.

Напомним, что наличие отметки о нахождении в оперативном резерве в мобильном приложении «Резерв+» может стать препятствием для предоставления отсрочки в связи с призывом военнослужащим, уволившимся из рядов ВСУ. Для окончательного юридического заключения в каждой конкретной ситуации необходимо выяснить учетную категорию гражданина, основания его нахождения на учете и наличие специальных льгот, предусмотренных законодательством.

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