Мобилизация до 25 лет в Украине: кого могут призвать в ВСУ по закону

В Украине общий возраст для мобилизации во время военного положения законодательно установлен в пределах от 25 до 60 лет. Однако в обществе возникает немало вопросов по призыву молодежи, ведь в отдельных случаях в ряды Вооруженных Сил Украины могут привлечь и мужчин, еще не достигших 25-летнего возраста.

На эти вопросы ответила адвокат Полина Дудчак в комментарии для «Актум».

Она отмечает, что это не массовая или автоматическая мобилизация «всех подряд до 25 лет», а касается исключительно конкретных юридических ситуаций и правовых статусов граждан.

Согласно действующему законодательству, мобилизационные мероприятия распространяются на мужчин от 25 до 60 лет, если они не имеют права на отсрочку или бронирование и признаны военно-врачебной комиссией (ВВК) пригодными к службе.

«До 25 лет автоматически мобилизовать не должны — младшие мужчины не входят в базовый перечень тех, кого вызывают в военкоматы без особых оснований. В Украине во время военного положения мобилизация, как правило, распространяется на мужчин в возрасте от 25 до 60 лет», — объясняет адвокат.

По ее словам, мужчины в возрасте 18-24 лет преимущественно имеют статус «призывника», а не «военнообязанного», поэтому подлежат мобилизации только по добровольному согласию или при наличии специфических условий.

Исключения из правил: кого могут призвать в возрасте 18-24 лет

Несмотря на общую норму, юридическая практика определяет четкие категории молодежи, которые могут быть мобилизованы до 25 лет. Главным критерием является наличие статуса «военнообязанного». К таким категориям относятся:

Лица с военным опытом. Мужчины 18-24 лет, которые уже проходили срочную военную службу и были уволены в запас.

Выпускники военных кафедр. Граждане, окончившие военную кафедру при высшем учебном заведении, получили офицерское звание и соответствующую военную специальность.

Если такие мужчины пригодны по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы вместе со старшими гражданами.

Отмена статуса «ограниченно пригодный«: как это влияет на призыв

Отдельное внимание адвокат обратила на граждан, которые ранее были признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к срочной службе в мирное время, но «ограниченно годными» в военное.

«Статус „ограниченно пригодный“ уже отменен. Но если после прохождения повторной медицинской комиссии человек признан годным, он может попасть под мобилизацию даже до 25 лет», — отмечает эксперт.

По словам адвоката, это связано не с тем, что общий возраст мобилизации снизили до 18 лет, а с особенностями учетных категорий. Гражданин, ранее освобожденный от срочной службы по состоянию здоровья, автоматически переводился в статус военнообязанного. После отмены статуса «ограниченно пригодный» такие лица подлежат мобилизации.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, достижение 25-летнего возраста в Украине означает изменение статуса гражданина с «призывника» на «военнообязанного». Ранее этот переход часто сопровождался требованием личной явки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, прохождение военно-врачебной комиссии и получение соответствующих документов.

Как объясняла адвокат Дарья Тарасенко, после внесения 31 июля 2025 года изменений в порядок ведения военного учета процедура была упрощена. Согласно обновленным нормам, изменение учетной категории должно происходить автоматически без обязательного присутствия гражданина.

По ее словам, теперь ответственность за своевременный перевод лица в категорию военнообязанных возложена на ТЦК и СП, которые обязаны осуществить это в течение 30 дней со дня достижения 25-летнего возраста. Таким образом, оснований требовать отдельную явку исключительно для изменения статуса пока нет.

Также, согласно статье 23 Закона Украины «О мобилизации», определен перечень категорий военнообязанных, имеющих право на отсрочку от призыва.

В частности, мобилизация не распространяется на лиц с инвалидностью какой-либо группы — при наличии надлежаще оформленных документов и подтверждения статуса медико-социальной экспертной комиссией.

Отсрочка может быть предоставлена на определенный срок с повторным прохождением комиссии или бессрочно — в зависимости от состояния здоровья. Сам факт наличия заболевания без официального доказательства не является основанием для освобождения от службы.

Ранее в Министерстве обороны заявляли о подготовке комплексных изменений в систему мобилизации. По словам Министра обороны Михаил Федоров, нарабатывается пакет решений, который должен урегулировать проблемные вопросы и повысить эффективность оборонного сектора. В парламенте сообщалось, что предложения могут быть представлены президенту Владимиру Зеленскому, после чего возможен старт законодательных изменений.

В то же время, по состоянию на конец февраля никаких изменений в нормы по правам лиц с инвалидностью не принято.