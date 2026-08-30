"Мобилизация должна быть максимально жесткой": командир "Волков Да Винчи" сделал заявление

Сергей Филимонов / © Liga.net

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Командир батальона «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов выступил за максимально жесткий подход к мобилизации в Украине. В то же время он подчеркнул, что параллельно необходимо изменять систему подготовки военных, их обеспечение и ответственность командиров за потери личного состава.

Об этом Филимонов заявил в интервью Deutsche Welle.

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По его словам, украинцы, которые сейчас уходят от службы, в случае поражения Украины могут оказаться в ситуации, когда им придется воевать уже в российской армии.

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«Те люди, которые сейчас убегают от армии, если страна будет потеряна, если страна будет захвачена, они могут быть уверены, что будут либо убиты, либо сидеть в тюрьме, либо воевать в этом», — заявил Филимонов.

Он добавил, что в случае оккупации, такие люди могут быть вынуждены воевать на стороне России.

«Или воевать в русской армии, нападать на Польшу, на Германию, на Австрию и так далее. Нет, других вариантов нет. Они должны идти воевать. Вариантов нет», — сказал командир.

Филимонов выступил за более жесткую мобилизацию

Командир «Волков Да Винчи» заявил, что считает мобилизацию одним из ключевых вопросов для обороны страны.

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«Я считаю, что мобилизация должна быть максимально жесткой. Максимально жесткие люди должны идти в армию», — подчеркнул он.

В то же время Филимонов отметил, что сам факт призыва не решает всех проблем. По его мнению, после привлечения людей в армию возникают вопросы, в какое подразделение их направить, как научить, обеспечить и организовать их службу.

«Вопрос далее: как распределить этих людей, в какую бригаду отправить, как их научить, как их обеспечить, что дать этой бригаде», — объяснил он.

Командиры должны отвечать за жизнь военных

Отдельно Филимонов обратил внимание на ответственность командования. Он считает, что необходимо изменять подходы к оценке действий командиров, в частности, в случаях халатности, которая может приводить к гибели военнослужащих.

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«Если командиры будут безответственны, как их привлечь к ответственности за халатность, смерти и так далее. То есть, там должны быть изменения», — заявил он.

По словам Филимонова, в армии до сих пор остается проблема безответственного отношения к человеческой жизни.

Он также считает, что после завершения войны общество должно получить больше информации о потерях военных подразделений и причинах гибели военнослужащих.

«Верю, что после войны должны быть обнародованы хотя бы данные: их подразделение, сколько потерь и причины этих потерь», — сказал командир.

По его мнению, такая информация может стать основанием для привлечения к ответственности тех, чьи решения или халатность привели к необоснованным потерям.

Напомним, министр обороны Евгений Хмар предложил изменить подход к мобилизации. По словам главы Минобороны, Украина должна пересмотреть подход к мобилизации и сосредоточиться не на постоянном увеличении количества военнослужащих, а на эффективном использовании имеющегося человеческого ресурса.

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