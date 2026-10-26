Мобилизация и бронирование в Украине: премьер заявил об изменениях и назвал защищенные отрасли

Бронирование от мобилизации изменят

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В Украине продолжается усовершенствование механизмов мобилизации и бронирования военнообязанных, поскольку правительство стремится упорядочить систему и остановить злоупотребления.

Об этом, выступая на Киевском международном экономическом форуме, заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает корреспондент ТСН.

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Статус критичности бизнеса и экономические критерии бронирования разделят — заявление премьера

Глава правительства подчеркнул, что обороноспособность страны остается безоговорочным приоритетом для чиновников и общества. В то же время, решения в этой сфере принимаются оперативно и требуют постоянной доработки. Переживания предпринимателей относительно изменений вполне понятны, но команда правительства работает над наведением порядка.

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«Разделяем понятие критичности от экономических критериев бронирования. Это очень важно. Почему? Потому что заработная плата и отсутствие налоговых долгов — это не одно и то же, что предприятие является критическим. Это важно, это действительно дает выделение, вычистку и дополнительные поступления, но это не равняется критичности», — говорит Корецкий.

Сергей Корецкий уточнил, что к действительно критическим отраслям относятся энергетика, оборонно-промышленный комплекс, связь, жилищно-коммунальное хозяйство, аптечная сеть, производство продуктов, логистика и т.д.

«Но есть предприятия, уже большое количество, которые туда попали по большей степени из-за заработной платы и отсутствия налогов», — объясняет премьер-министр.

Для бизнеса в сфере энергетики и ОПК глава КМУ дал четкие гарантии сохранения бронирования.

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«Для тех, кто сегодня в энергетике или в ОПК, гарантирую, что там не за что переживать. Огромная, львиная доля, 90–95%, все они будут перебронированы».

Премьер-министр подчеркнул, что правоохранители и правительство фиксируют нередкие случаи злоупотреблений, когда под видом критически важных создаются предприятия, которые не обеспечивают реальных оборонных заказов, но массово бронируют персонал.

Именно поэтому правительство вынуждено принять меры по остановке десятков тысяч новых сомнительных бронирований и ежемесячных отсрочек для полной систематизации базы.

В то же время чиновник заверил, что мобилизация не приобретет новый размах с завтрашнего дня. Главной целью изменений является обеспечение справедливости в отношении защитников на передовой, которые ждут ротаций и замены.

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Новая модель мобилизации должны наработать до 1 декабря.

В Украине изменят систему бронирования

Напомним, премьер-министр Украины Сергей Корецкий заверил, что ожидаемые изменения в систему бронирования не предполагают радикальных новшеств для критически важных предприятий оборонного и энергетического комплексов.

По его словам, постановление сейчас находится в процессе обработки, а предположение о негативных последствиях безосновательны, ведь окончательные решения еще не приняты.

В то же время глава правительства отметил необходимость усовершенствования системы мобилизации и бронирования из-за нужд Генштаба в военнослужащих. В частности, Кабинет Министров готовит новые критерии критичности бизнеса и рассматривает возможность отмены права бронировать 100% работников, поскольку эта норма приводит к искусственному расширению штата и бронированию лиц, которые не выполняют критически важных функций.

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