Мобилизация и многодетные родители: появилось важное решение суда

Верховный Суд принял важное решение о правах мобилизованных военных с семейными обстоятельствами. Речь идет о запрете на перевод без согласия для тех, кто имеет право на отсрочку.

Об этом сообщает ”Судебно-юридическая газета”.

В постановлении от 7 февраля 2024 года суд рассмотрел дело офицера ВСУ — отца троих детей, который добровольно мобилизовался. Согласно приказу, его должны были перевести из Киева в Донецкую область с понижением в должности. Военный обжаловал это решение, отметив, что имеет право проходить службу по месту жительства и только по собственному согласию.

Суд первой инстанции поддержал истца, однако апелляция отменила это решение. Окончательную точку поставил Верховный Суд, который принял сторону военнослужащего.

В суде отметили, что родители троих и более детей младше 18 лет имеют законное право на отсрочку от мобилизации. В то же время для таких лиц действуют дополнительные гарантии — они могут проходить службу исключительно по месту жительства, а их перевод возможен только с их согласия.

В этом случае перевод состоялся без согласия военного и в другой регион, что суд признал прямым нарушением законодательства.

Также в решении указано, что эти гарантии распространяются и на другие категории граждан, определенные законом, в частности, на тех, кто осуществляет уход за людьми с инвалидностью или тяжелобольными детьми.

Это решение является важным для защиты прав военнослужащих, которые имеют основания для отсрочки, но несмотря на это, добровольно проходят службу.

Напомним, в Украине продолжается усовершенствование правил мобилизации и военного учета. В частности, в марте в приложении “Дия” должны запустить новую функцию бронирования работников оборонных и критически важных предприятий.

Речь идет о возможности оформления брони даже для тех сотрудников, у которых есть неточности в данных или статус в розыске ТЦК. В таких случаях предусмотрена временная отсрочка на 45 суток с начала работы. В общем бронирование предоставляется на полгода, а для отдельных должностных лиц — на весь период мобилизации.

Подтверждение брони осуществляется через систему «Резерв+» или соответствующей выпиской от работодателя. Забронированные работники не направляются на ВЛК и сохраняют право на отсрочку, в частности, во время отпуска. В то же время выезд за границу требует отдельного согласования.

Вместе с тем в парламенте обсуждается возможное усиление ответственности за нарушение правил мобилизации. Среди идей — ограничение для уклонистов и тех, кто самовольно оставил часть: в частности, блокирование счетов, запрет на кредиты и управление транспортом. Эти инициативы находятся на стадии обсуждения.