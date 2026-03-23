Мобилизация или ограбление: соцсети обсуждают "рейд" на одесское СТО — ответ ТЦК

В сети распространяется информация об инциденте в Одессе, где люди в форме якобы выломали двери в кабинете автосервиса, задержали мужчину и присвоили средства из кассы.

Об этом пишут местные одесские паблики.

«…ТЦК вломились на автосервис и даже выломали двери в кабинете, где находился человек и деньги, человека понятное дело сразу забрали и начали шнырять повсюду, все трогать, что-то искали по всем тумбочкам. Взяли не все деньги, примерно половину… Комп зачем-то включили, наверное, хотели записи с камер удалить», — передает паблик слова своего подписчика.

Дата публикации 18:44, 23.03.26 В Одессе заявляют о силовом проникновении представителей ТЦК на территорию СТО: что говорят в ТЦК

Что говорят в ТЦК

В Одесском областном ТЦК коротко прокомментировали видео, которое распространяется соцсетями и автор которого предполагает, что якобы военнослужащие ТЦК забирают деньги из кассы одной из станций техобслуживания, работник которого был мобилизован.

«В ходе мониторинга был обнаружен видео, доклад руководству ТЦК. По результатам доклада назначена проверка. Информация проверяется. Видео не соответствует содержанию заявлений авторов. Комментировать заявления анонимных источников, которые пытаются дискредитировать институт ТЦК и СП, мы не комментируем это», — сообщили в комментарии для ТСН.ua в пресс-службе Одесского областного ТЦК и СП.

Напомним, в Киеве разгорелся скандал вокруг бывшего политзаключенного и крымского активиста Владимира Балуха. По словам потерпевшего, его избили в помещении ТЦК.