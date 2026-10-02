Мобилизация из-за руля и брошенное авто: что делать водителю, если остановили на блокпосту

Блокпосты, мобилизация / © ТСН

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В период военного положения вручение повесток военнообязанным нередко происходит непосредственно на дорогах или блокпостах. Иногда представители ТЦК не только выдают документы водителям, но и направляют их на службу прямо из-за руля. В таких ситуациях у многих возникает логичный вопрос: как действовать вождю и какая судьба ждет транспортного средства, внезапно оставшегося без владельца посреди улицы.

Об этом пишет УНИАН.

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Имеет ли право ТЦК останавливать автомобили

Адвокат, руководитель ЮКPrima Leader Group Дина Дрижакова объяснила — согласно постановлению Кабмина №1456, останавливать автомобили имеют право только уполномоченные представители власти, в частности, Нацполиция, СБУ, Нацгвардия и Государственная пограничная служба. В этот список ТЦК не входит. Поэтому мы и видим общие рейды ТЦК и полицейских.

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Сотрудники ТЦК могут дежурить на блокпостах и участвовать в проверке документов вместе с полицией. Но основное вот что: у них нет прямых полномочий останавливать транспортные средства. Поэтому ответ на вопрос, вправе ли ТЦК останавливать автомобили на блокпостах, адвокат дает отрицательный — такое право есть только у правоохранительных органов.

Полномочия полиции и ТЦК вне блокпоста

Сотрудники ТЦК не могут останавливать автомобили на дорогах вне блокпоста — такое право есть только у полиции и исключительно при наличии уважительных оснований. Это предусмотрено статьей 35 Закона Украины «О Национальной полиции».

В период военного положения эта статья была дополнена пунктом, что полицейские могут останавливать автомобили для проверки документов. В статье есть ряд подпунктов, в которых указано, при каких условиях правоохранители имеют право остановить машину: например, в случае нарушения правил дорожного движения или транспортное средство в ориентировании.

Однако работники ТЦК не являются органом Нацполиции и не имеют таких полномочий.

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Проверка документов и вручение повесток

На блокпостах совместно с сотрудниками полиции сотрудники ТЦК вправе потребовать предъявить военно-учетные документы вместе с паспортом. Это регламентировано как законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации», так и постановлением Кабмина №560.

После проверки военно-учетных документов сотрудники ТЦК имеют право выдать повестку.

Законна ли мобилизация «на месте»

Даже в случае вручения повестки работники ТЦК не могут мобилизовать мужчину на месте, отмечает адвокат.

Процесс мобилизации предполагает ряд обязательных этапов: уточнение военно-учетных данных и прохождение ВЛК. Только после этих этапов может быть принято решение о мобилизации личности.

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Мобилизация на блокпосте или на улице без прохождения этих этапов и оформления соответствующих документов незаконна.

Как вести себя, если доставили в ТЦК

Если мужчина доставлен в ТЦК с улицы или блокпоста, то у него не имеют права забирать телефон, но на практике иногда происходит иначе. До момента, пока у человека не забрали телефон, ему следует попытаться сбросить родным или близким свою геолокацию или сообщить, в какой ТЦК его везут, если это известно. Лицо имеет право на адвоката или юридическую помощь, но адвокатов в ТЦК могут не допустить.

Если будет возможность, следует фиксировать события на камеру. Необходимо обратить внимание на то, что работники ТЦК обязали носить включенные бодикамеры, и задержание и доставка в ТЦК должны быть зафиксированы. Затем адвокаты делают адвокатские запросы, чтобы получить такие видео и в большинстве случаев этих записей нет.

Также нужно обратить внимание на составление протокола об административном правонарушении. Административное задержание не может длиться более 3 часов.

Подпись документов и ВЛК: на что обратить внимание

Нельзя подписывать документы вслепую даже под давлением. Мужчине нужно внимательно читать все, что ему дают на подпись. Если лицо не согласно с правомерностью действий, обычно можно написать: «Содержанием не согласен», «Задержание проведено незаконно», «Право на адвоката и юридическую помощь не было соблюдено».

Закон требует прохождения ВЛК перед каким-либо решением о призыве. Если лицо заставляют подписать мобилизационное распоряжение, а комиссия по существу не была пройдена, нужно подчеркивать нарушение этой процедуры. Мужчина должен обращать внимание, что ему должны выдать не просто выписанное направление на ВЛК. Это направление должно быть зарегистрировано в журнале направлений, и человек, которому он был издан, должен в нем расписаться.

Куда жаловаться на нарушение

Близкие лица могут обратиться с жалобой на горячую линию Государственного бюро расследований, поскольку в действиях ТЦК есть признаки уголовного правонарушения — похищение человека (статья 146 Уголовного кодекса). Также можно обратиться с жалобами в Миноборону и Генштаб ВСУ.

Последняя инстанция — суд: если личность незаконно мобилизована, то в судебном порядке можно обжаловать как решение ВЛК, так и мобилизационное распоряжение.

Что будет с автомобилем мобилизованного водителя

Юристка GRACERS Инна Локоткова объяснила, что в случае мобилизации водителя будет с автомобилем. Машину не имеют права оставлять на проезжей части, поскольку это может привести к ДТП и повреждению имущества.

Если автомобиль находится на проезжей части, водителя могут попросить припарковаться и сообщить родственникам, чтобы они приехали и его забрали. Также представители полиции могут вызвать эвакуатор, который заберет авто на штрафплощадку, если он мешает проезду других транспортных средств.

Что касается того, может ли ТЦК забрать автомобиль, адвокат ответила однозначно: таких полномочий у них нет.

Как передать ключи и забрать машину

Если после мобилизации водителя автомобиль остался среди дороги, мужчине могут дать возможность забрать документы и закрыть автомобиль. После этого родные могут подъехать к ТЦК, где находится лицо, и кто-нибудь из сотрудников передаст им ключи от машины и документы.

Нужно иметь при себе документы, подтверждающие родственные связи. Например, жена должна предоставить паспорт и свидетельство о браке.

Мобилизация в октябре — последние новости

Ранее адвокат Алексей Мендрух объяснил, какие нарушения и изменения в жизненных обстоятельствах военнообязанных приводят к автоматической отмене отсрочки от мобилизации в системе «Резерв+».

Напомним, в Украине во время всеобщей мобилизации мужчины с законными основаниями могут оформить отсрочку от службы. Сделать это можно через ЦНАП или приложение «Резерв+» — официально оформленный статус защищает от принудительного призыва.

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