Мобилизация людей с инвалидностью: случаи, когда отсрочку не дадут

Мобилизация с инвалидностью в Украине — что известно / © ТСН.ua

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Люди с инвалидностью получают отсрочку от мобилизации, однако есть нюансы, в частности, таким лицам могут приходить повестки от ТЦК, не являющиеся нарушением закона.

Об этом говорится в материале «Униан».

Лица, обладающие инвалидностью, от призыва в Украине освобождаются. Однако в некоторых условиях мобилизация таких граждан все же возможна.

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В частности, в Украине не мобилизуют людей с инвалидностью 3 группы, а также лица с 1 и 2 группой тоже освобождены от призыва.

По закону украинцы с удостоверением лица с инвалидностью имеют право на отсрочку и не подлежат призыву.

«Это не зависит от группы, подгруппы, диагноза и продолжительности заболевания. Поэтому мобилизация с инвалидностью 3 группы не проводится, как и 1 и 2 группы», — говорится в материале.

Могут ли все мужчины с инвалидностью выезжать за границу

Все мужчины с инвалидностью могут уезжать за границу. Для этого следует предъявить соответствующее удостоверение пограничникам. Однако таким лицам могут приходить повестки от ТЦК, и это не нарушение закона. Работники военкоматов имеют право проверять и направлять на медосмотр всех граждан. В таком случае лучше явиться в ТЦК и СП и показать документы об отсрочке, чтобы не получить штраф.

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Мобилизация с инвалидностью: когда человек подлежит призыву по новому закону

Существует ряд исключений, когда человек с инвалидностью может попасть на фронт.

У лица с инвалидностью нет отсрочки. После установления диагноза мужчине обязательно следует обратиться в ТЦК. Отметим наличие инвалидности, следует идти в ТЦК все равно. Это необходимо для официального оформления отсрочки. Без этого лицо остается на военном учете и может быть призвано. Во время пересмотра инвалидность не была подтверждена. Гражданин подписал контракт. Мобилизация с инвалидностью осуществляется на добровольной основе с согласия такого лица.

Напомним, украинский военный эксперт сообщил, изменятся ли темпы мобилизации в Украине из-за угрозы нового наступления России.

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