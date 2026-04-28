Мобилизация многодетных родителей: в каких случаях отсрочка не действует и кого могут призвать

Согласно закону Украины, военнообязанные мужчины, имеющие троих и более детей, могут получить отсрочку от мобилизации. Однако есть определенные условия, при которых многодетных родителей могут призвать в армию.

Об этом рассказала хмельницкая адвокат Руслана Слободянюк в комментарии «Суспільному».

По словам адвоката, мужчины, у которых трое и более детей, имеют право на отсрочку от мобилизации согласно пункту 3 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

«Многодетный отец имеет право оформить отсрочку от мобилизации через приложение „Резерв+“ или обратившись в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Для этого необходимо подать заявление и пакет документов, подтверждающих это право», — пояснила она.

Руслана Слободянюк отметила, какие документы входят в список необходимых.

«Для оформления отсрочки военнообязанному нужно предоставить паспорт, военно-учетный документ, свидетельства о рождении детей, у которых он указан отцом, а также свидетельство о браке или решение суда о его расторжении», — уточнила она.

Адвокат рассказала, что наличия свидетельств о рождении детей не всегда достаточно для решения относительно отсрочки.

«Следует отметить, если нет подтверждения фактического содержания/общего проживания с детьми, это может влиять на решение комиссии. Например, биологические родители, имеющие задолженность по алиментам более трех месяцев, могут быть призваны в армию. Также отсрочка автоматически истекает, если кому-то из детей исполнится 18 лет», — говорит она.

По словам Русланы Слободянюк, не только биологический отец детей может претендовать на отсрочку.

« К примеру, отчим также может иметь такое право. Если он усыновил детей, становится их отцом и доказывать содержание тогда не нужно. Если же такого не произошло, то следует доказать отсутствие содержания со стороны биологического отца. Но на это также влияет, нет ли отчим задолженностей по алиментам, например, в отношении детей от предыдущего брака», — подытожила адвокат.

Напомним, в Украине изменили процедуру оформления отсрочки от мобилизации. Документы теперь представляются через ЦНАП или «Резерв+».

