Мобилизация мужчин 50+: кого призовут в январе 2026-го

В Украине в январе 2026-го мобилизация мужчин в возрасте 50 лет происходит на общих основаниях. Не подлежат призыву те граждане, которые имеют основания для отсрочки, или они забронированы предприятиями для работы в тылу.

В чем особенность мобилизации мужчин 50+ в Украине, сообщает «УНИАН».

Согласно Закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации», основная категория попадающих под призыв граждан военнообязанных 25-60 лет. То есть, после 50 лет мобилизация происходит на общих основаниях. Получив повестку, гражданин должен явиться в ТЦК, пройти ВЛК, а затем уже будет приниматься решение о его призыве.

Впрочем, стоит заметить, что некоторые особенности в мобилизации мужчин 50+ все-таки есть. Да, ключевыми факторами при принятии решения о мобилизации остаются состояние здоровья по результатам ВЛК; наличие и востребованность военно-учетной специальности; отсутствие законных оснований для отсрочки или бронирования; текущие потребности Вооруженных Сил.

Таким образом, если мужчину признают пригодным к военной службе, у него нет отсрочки или бронирования, он имеет востребованную в армии специальность, то его могут отправить служить даже в 59 лет.

В то же время призыв украинцев старше 50 лет не означает, что они будут нести службу на передовой или в штурмовых подразделениях. Таких военнообязанных чаще привлекают в подразделения обеспечения и тыловых структур — туда, где они будут максимально полезны в силу своего возраста и физической формы.

Напомним, ТЦК и СП сообщили о том, кто имеет право вручать повестки военнообязанным. В перечне, кроме их работников, говорится о нескольких категориях должностных лиц, представителях правоохранительных органов. В частности, полномочиями оповещать граждан наделены представители администраций и поселковых советов.

