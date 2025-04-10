Мобилизация мужчин 50+: в чем особенность и отправляют ли таких военных на передовую

Мобилизация. / © ТСН.ua

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В Украине мобилизация мужчин старше 50 лет возможна. Впрочем, есть некоторые особенности.

Об этом рассказал юрист Сергей Ланкин в комментарии УНИАН.

По словам эксперта, мужчины такого возраста обычно не отправляют на передовую, а пытаются привлекать к работе на тыловых должностях.

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Мобилизация мужчин старше 50 лет в целом происходит в общем порядке, поскольку возраст для призыва установлен от 25 до 60 лет. В соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" мужчины, которым более 50 лет, должно состоять на военном учете, может получить повестку и должна проходить медицинское освидетельствование – военно-врачебную комиссию и иметь актуальные военно-учетные данные.

Специалисты говорят, что мобилизация лиц в возрасте более 50 лет ничем не отрезается от привлечения в армию других людей, подлежащих мобилизации. Впрочем, есть одна особенность, которая не урегулирована законодательно, а предусмотрена директивой командующего Сухопутными войсками, изданной в 2024-м. В документе говорится, что мужчины от 50 до 60 лет, как правило, не привлекаются к службе в боевых подразделениях.

Мужчины 50+ пытаются привлекать к работе на тыловых должностях, потому что в большинстве случаев лица в таком возрасте уже имеют ряд заболеваний или травм, в результате чего они пригодны к службе в частях обеспечения, ТЦК и СП, военных учебных заведениях и подразделениях логистики.

“Мне на практике известны случаи, что ТЦК и СП не рассматривают активно мужчин в возрасте 57-58 лет, потому что в целом их мобилизация не принесет каких-либо эффективных результатов, и они близки к предельному возрасту и смогут уволиться со службы на этом основании или по состоянию здоровья, как это часто.

Если военному более 50 лет, он сможет избрать себе должность, если будет подписывать контракт. Когда личность мобилизуют, она, как правило, сама должность не избирает. Такого человека отправляют в учебный центр и там уже будет определяться его специализация.

Напомним, адвокат из юридической группы Primus Partners сообщает, что патрульным приказали при контакте с мужчинами проверять военно-учетные документы.