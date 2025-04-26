Мобилизация мужчин 50+ в мае: кого призовут и отправят ли таких военных на передовую

Мобилизация в Украине. / © ТСН.ua

Реклама

В мае мобилизация мужчин в возрасте 50 лет происходит на общих основаниях. Однако военнообязанные в этом возрасте берут служить не везде.

Как происходит мобилизация в Украине мужчин 50+, рассказал адвокат Роман Симутин в комментарии УНИАН .

По его словам, в ряды ВСУ могут призвать любого военнообязанного старше 50 лет, если у него нет основания для получения отсрочки от мобилизации.

Реклама

"Точно мобилизуют тех, кто имеет дефицитные специальности, в частности, речь идет о связных", - отмечает юрист.

В то же время под вопросом стоит призыв мужчин в возрасте от 50 лет, которые по заключению ВЛК имеют три или четыре категории "Б" непригодности к службе (в ТЦК, частях обеспечения, военных вузах, учебных центрах, логистике, оперативном обеспечении, связи, охране, медподразделениях).

К примеру, если по разным статьям приказа №402 Минобороны Украины у человека диагностирована грыжа, подагра, проблемы с сердцем и еще какие-то тяжелые заболевания, то, имея столько категорий "Б", личность де-факто не может полноценно выполнять задачу - вероятность мобилизации такого человека низка.

Адвокат объясняет: то есть мобилизация под вопросом, поскольку из воинских частей таких мужчин отправляют. В то же время, если в заключении ВЛК стоит только одна или две категории "Б", то такое лицо точно мобилизуют.

Относительно того, где служат 50+, это зависит от того, есть ли у военнообязанного военный опыт или военная специальность. Впрочем, их не отправляют в штурмовые войска.

"Обычно военнообязанный с военным опытом или специальностью направляется в те войска, которые ему подходят по военно-учетной специальности. Еще таких военнообязанных могут отправлять в пехоту", - подчеркнул адвокат.

По его словам, военнообязанные после 50 лет, не служившие в армии и не имеющие военной профессии, после мобилизации проходят подготовку, а дальше уже происходит разделение в войска после учебы. Да, их могут отправить туда, где не хватает людей. Также они могут быть мобилизованы на оборонные предприятия.

Как сообщалось, ТЦК стали чаще штрафовать нарушителей мобилизации, а также – за нарушение правил военного учета. До последних изменений, до июня 2024 года, штрафы не являлись массовым явлением.