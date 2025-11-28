Мобилизация мужчин с инвалидностью с 1 декабря: кого могут отправить на фронт

Мобилизация. / © ТСН

В Украине для некоторых категорий граждан призывного возраста действует отсрочка от мобилизации , в том числе лица с инвалидностью. Впрочем, есть исключения.

Какая группа инвалидности освобождает от мобилизации и в каких случаях такой мужчина может попасть на фронт, сообщает издание "УНИАН".

По статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" лиц с инвалидностью нельзя призвать даже в период военного времени. Не существует правила, группа инвалидности дает отсрочку. Отмечается, что наличие этого статуса позволяет получить временное освобождение от мобилизации в любом случае.

Впрочем, мобилизация лиц с инвалидностью возможна по добровольному согласию — если такой мужчина сам хочет попасть на фронт и не имеет серьезных проблем со здоровьем, может подписать контракт и служить в ВСУ.

Важно понимать, что мобилизация с инвалидностью возможна, если у мужчины соответствующий статус, но отсрочку официально не оформлял. Раньше для этого требовалось посетить ТЦК, но с ноября для первого оформления следует посетить ЦНАП. Затем его сотрудники предоставят ТЦК все необходимые документы: военно-учетный документ, справка МСЭК (форма 157-1/о), копия кода и паспорта.

Следует отметить, что дальнейшие этапы решаются без непосредственного участия гражданина. В случае одобрения подтверждение появится в приложении "Резерв+" примерно через неделю.

Сроки отсрочки зависят от того, насколько тяжелое для человека заболевание. Некоторые мужчины будут непризывными всю жизнь, но другим нужно проходить перекомиссию каждые полгода или год. Если при повторном осмотре человека признают здоровым, он потеряет право не освобождения от мобилизации и будет считаться пригодным к службе.

Продолжается отсрочка по инвалидности в "Резерв+" автоматически. Если основания ее получения сохраняются, то лицо просто получит соответствующее уведомление в приложении.

Напомним, в Украине продлили действие военного положения до 3 февраля 2026 года. Следовательно, мобилизация будет продолжаться с 1 декабря дальше. Заметим, не предусмотрены какие-либо изменения в процессе мобилизации. Действующие правила мобилизации и порядок призыва остаются неизменными. Они по-прежнему полностью определяются положениями Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».