Мобилизация "наоборот": почему вместо "рексов" в армию попадают мужчины с шизофренией и алкоголики

«Няни для тяжелобольных»: Алина Михайлова о мобилизации «наизнанку» / © ТСН.ua

Командир медицинской службы «Ульф», депутат Киевсовета и девушка покойного Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи) Алина Михайлова раскритиковала «мобилизацию наизнанку», когда в армию берут непригодных мужчин.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«… командиры и медики становятся заложниками системы, которая гонит в армию всех подряд (точнее тех, у кого нет возможностей/связей откупиться), а потом сама не знает, что с ними делать», — подчеркнула военнослужащая.

По словам Михайловой, нередки случаи, когда мужчин мобилизуют на улице ТЦК и реального ВЛК и направляют сразу в воинскую часть как пригодных. А дальше появляются «сюрпризы».

Михайлова рассказывает, что в ее медицинскую службу приходили мобилизованные два человека с шизофренией, которые годами находятся на психотропной терапии.

«Они пришли к моим медикам с просьбой, чтобы им могли из дома хотя бы препараты передать; мужчина с опухолью мозга; мужчина с деформирующим остеоартрозом lll степени правого тазобедренного сустава, аваскулярный некроз правой бедренной кости lll в (простыми словами — человек нуждается в замене тазобедренных суставов); двое с врожденной глухотой; один с открытой формой туберкулеза. И очень очень очень много людей с алкогольным делирием», — рассказывает парамедик.

Она утверждает, что таких мобилизованных, по факту непригодных мужчин воинские части вынуждены брать, «независимо от состояния, диагнозов и здравого смысла».

«Отдельный интерес — заигрывание с ТЦК в беру/не беру. Если сейчас не возьмешь этих — тебе потом не дадут вообще людей на бригаду. Поэтому должен брать сейчас „доходяг“ с условием, что в следующий раз ТЦК на нас даст хоть немного „рексов“», — утверждает военная.

По ее словам, сейчас медики в частях превращаются не в военных специалистов, а в «нянь для тяжелобольных, которых никогда и близко не должны мобилизовать».

«В результате государство получает не боеспособных бойцов, а колоссальные расходы на лечение, реабилитацию, оформление инвалидности — и параллельно теряет ресурс, время и людей, которые могли бы реально усилить оборону. Все проиграют: армия, медики, общество, сама система… Потому что это не просто бюрократические просчеты — это сознательный пи***ц, уничтожающий то, что еще держится на энтузиазме и человечности тех, кто на местах реально работает. Если это не изменить, то ни одна мобилизация не будет эффективной — она просто сама себя сожрет», — эмоционально подытожила Алина Михайлова.

Ранее руководитель волонтерского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут заявил о стратегическом кризисе на фронте, который может стоить Украине государственности.