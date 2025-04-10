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- Украина
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Мобилизация Насирова: военная служба правопорядка проводит расследование
Приказ о призыве был признан противоправным.
Согласно распоряжению Главнокомандующего ВС Украины, Военной службой правопорядка в ВС Украины проводится служебное расследование по факту призыва на военную службу бывшего чиновника Романа Насирова в ходе судебного процесса, о чем появилась информация в медиа.
Об этом сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины в сообщении в соцсетях.
Предварительно установлено, что солдат запаса Насиров Р. М. был призван на военную службу в ряды ВС Украины во время мобилизации на особый период. Призыв военнообязанного, добровольно изъявившего желание служить в рядах ВС Украины, был осуществлен по приказу по строевой части командира в/ч А0139 от 07.04.2025.
Предварительно выяснилось, что командир признал приказ противоправным и отменил его.
Материалы расследования по признакам возможного превышения полномочий будут переданы правоохранительным органам для надлежащей правовой оценки в соответствии с действующим законодательством Украины.
В то же время следует отметить, что в/ч А0139 подчинена Главному командному центру ВС Украины.
Ее подразделения вместе с другими воинскими частями принимают непосредственное участие в боевых действиях на протяжении всех лет русско-украинской войны.
"Вооруженные Силы Украины сегодня ведут упорную борьбу с врагом за нашу свободу и независимость - за это отдают свои жизни наши герои. В Вооруженных Силах формируется нулевая толерантность к коррупции. Поэтому любые действия, направленные на дискредитацию украинской армии, будут жестко прекращаться", - говорится.
Напомним, что ранее сообщалось, что обвиняемый в коррупции экспредседатель ГФС Роман Насиров стал добровольцем ВСУ . Дело Насирова находится на стадии судебных прений и приближается к приговору.