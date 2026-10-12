- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 178
- Время на прочтение
- 2 мин
Мобилизация отцов детей с инвалидностью и сокращение бронирования: Лубинец отреагировал на громкие предложения
Лубинец оценил предложения по отмене отсрочок для опекунов и изменений в бронировании.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал украинцев не поддаваться панике из-за распространения слуха о возможной отмене отсрочок и сокращении бронирования. Омбудсман подчеркнул, что речь идет только о неофициальных предложениях, а не о принятых законах.
Об этом Лубинец написал в соцсетях.
Что предлагают изменить для тех, кто имеет бронирование или отсрочку
Он напомнил, что в Сети обсуждают возможные изменения в законодательстве в сфере мобилизации. Речь идет о:
пересмотр оснований для отсрочки от мобилизации для отдельных категорий граждан,
ужесточение требований к бронированию военнообязанных работников,
изменение критериев определения предприятий критически важными.
Среди озвученных предложений — дополнительные условия для получения отсрочки родителями детей с инвалидностью, лицами, имеющими родственников с инвалидностью, и гражданами, осуществляющими постоянный уход за членами семьи.
Также распространяется информация о возможном пересмотре квот бронирования, в частности, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и энергетики.
Что говорит Лубинец об этой инициативе
Лубинец заверил, что будет реагировать и давать официальную правовую оценку инициативе только после того, как проект закона официально поступит в Офис Омбудсмана. Однако пока этого не произошло.
«Если бы государственные институты публично реагировали на каждое законодательное предложение еще до его надлежащей проработки, общественная дискуссия рисковала бы превратиться в бесконечный поток взаимопротиворечивых заявлений. Вместо понимания сути возможных изменений граждане получали новые поводы для тревоги, а предположения начинали бы восприниматься как свершившиеся факты», — пояснил он.
Лубинец подчеркнул, что защита прав детей, в том числе детей с инвалидностью, поддержка людей, нуждающихся в постоянном уходе, и их семей — чрезвычайно важны.
Он пообещал лично уделять особое внимание возможным рискам для прав детей с инвалидностью, если вдруг решат мобилизовать их отцов.
«Резюмируя все, хочу отметить, что спешить с выводами все же не стоит… Потому что между словами „предлагают изменить“ и „права уже ограничили“ — не просто разница в формулировках. Между ними целый законодательный процесс. И именно его, а не предположение, следует брать за основу ответственных выводов», — подытожил Дмитрий Лубинец.
Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Кабмин, вероятно, готовит ужесточение мобилизации и новые требования к бронированию военнообязанных. Предлагается сократить квоты для предприятий и усилить контроль за предоставлением брони.