Мобилизация отцов детей с инвалидностью и сокращение бронирования: Лубинец отреагировал на громкие предложения

Лубинец призвал не паниковать из-за слухов о новых правилах мобилизации и бронирования / © ТСН.ua

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал украинцев не поддаваться панике из-за распространения слуха о возможной отмене отсрочок и сокращении бронирования. Омбудсман подчеркнул, что речь идет только о неофициальных предложениях, а не о принятых законах.

Об этом Лубинец написал в соцсетях.

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Что предлагают изменить для тех, кто имеет бронирование или отсрочку

Он напомнил, что в Сети обсуждают возможные изменения в законодательстве в сфере мобилизации. Речь идет о:

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пересмотр оснований для отсрочки от мобилизации для отдельных категорий граждан,

ужесточение требований к бронированию военнообязанных работников,

изменение критериев определения предприятий критически важными.

Среди озвученных предложений — дополнительные условия для получения отсрочки родителями детей с инвалидностью, лицами, имеющими родственников с инвалидностью, и гражданами, осуществляющими постоянный уход за членами семьи.

Также распространяется информация о возможном пересмотре квот бронирования, в частности, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и энергетики.

Что говорит Лубинец об этой инициативе

Лубинец заверил, что будет реагировать и давать официальную правовую оценку инициативе только после того, как проект закона официально поступит в Офис Омбудсмана. Однако пока этого не произошло.

«Если бы государственные институты публично реагировали на каждое законодательное предложение еще до его надлежащей проработки, общественная дискуссия рисковала бы превратиться в бесконечный поток взаимопротиворечивых заявлений. Вместо понимания сути возможных изменений граждане получали новые поводы для тревоги, а предположения начинали бы восприниматься как свершившиеся факты», — пояснил он.

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Лубинец подчеркнул, что защита прав детей, в том числе детей с инвалидностью, поддержка людей, нуждающихся в постоянном уходе, и их семей — чрезвычайно важны.

Он пообещал лично уделять особое внимание возможным рискам для прав детей с инвалидностью, если вдруг решат мобилизовать их отцов.

«Резюмируя все, хочу отметить, что спешить с выводами все же не стоит… Потому что между словами „предлагают изменить“ и „права уже ограничили“ — не просто разница в формулировках. Между ними целый законодательный процесс. И именно его, а не предположение, следует брать за основу ответственных выводов», — подытожил Дмитрий Лубинец.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Кабмин, вероятно, готовит ужесточение мобилизации и новые требования к бронированию военнообязанных. Предлагается сократить квоты для предприятий и усилить контроль за предоставлением брони.

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