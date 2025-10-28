Мобилизация, пенсии, коммуналка: ключевые изменения, которые ждут украинцев с 1 ноября

В ноябре украинцев ждет ряд важных изменений / © Getty Images

С 1 ноября 2025 года в Украине вступит в силу ряд важных изменений, которые касаются правил оформления отсрочек от мобилизации, пенсионных выплат, тарифов на коммунальные услуги, внутренне перемещенных лиц и беженцев в Польше.

ТСН.ua собрал все, что стоит знать украинцам о нововведениях в ноябре.

Новые правила оформления отсрочек от мобилизации

В Украине с 1 ноября меняются правила оформления отсрочек от мобилизации.

Главное нововведение — Территориальные центры комплектования и социальной поддержки прекращают принимать заявления и документы на оформление отсрочки от граждан.

В ноябре военнообязанные смогут продлить отсрочки таким образом:

онлайн: через приложение «Резерв+» (для 9 типов отсрочек);

офлайн: через любой удобный Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) (для тех, кто не может/не хочет онлайн).

Стоит заметить, что конца октября ТЦК еще принимают заявления по старому порядку.

В то же время в Минобороны отмечают, что более 600 тысяч отсрочек будут продлены без дополнительных действий граждан и очередей в территориальных центрах.

Это касается категорий, основания для которых можно проверить в реестрах:

люди с инвалидностью;

родители трех и более детей;

родители ребенка с инвалидностью;

студенты, докторанты и интерны;

ученые и педагоги (на 0,75 ставки);

родственники погибших или пропавших без вести военных и другие.

Пользователи «Резерв+», которые имеют такую отсрочку, до конца октября получат в приложении уведомление об автопродлении.

Для граждан, которые не пользуются «Резерв+» (из-за отсутствия смартфона, наличия бумажных документов или отсутствия данных об отсрочке в системе), путь лежит в любой ЦПАУ.

Администратор ЦПАУ отсканирует и передаст ваши документы в ТЦК в электронной форме, выступая как так называемый «фронт-офис» для приема. Принимает решение, как и раньше, ТЦК.

В то же время с 1 ноября бумажная справка об отсрочке отменяется. Единственным подтверждением станет электронный военно-учетный документ в «Резерв+». Его бумажную копию можно распечатать из «Резерв+», «Дії» или получить в ЦПАУ или ТЦК.

Пенсии в ноябре 2025 года

В ноябре изменений в размерах пенсионных выплат не ожидается. В то же время некоторым категориям пенсионеров необходимо пройти процедуру идентификации до 1 ноября.

Как отмечают в Пенсионном фонде, срок для прохождения физической идентификации получателей отдельных видов государственных выплат продлили до 1 ноября 2025 года.

Поэтому физическую идентификацию должны пройти получатели государственных социальных пособий, которые на начало полномасштабного вторжения находились на учете в органах социальной защиты населения, расположенных на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий, и которые после 24 февраля 2022 года не обращались с заявлениями о продлении выплаты на других территориях.

В частности, это касается получателей государственных социальных пособий:

лиц, не имеющих права на пенсию;

лиц с инвалидностью или лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью.

В Пенсионном фонде отмечают, что идентификацию можно пройти, воспользовавшись видеосвязью.

Для этого нужно подать соответствующее заявление: на портале электронных услуг Пенсионного фонда во вкладке «Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи» заполняется специальная онлайн-форма. После этого гражданин получит сообщение, в котором будет указана дата и время сеанса видеоконференции с соответствующим специалистом.

Коммуналка

С 1 ноября для большинства украинских потребителей тарифы на коммунальные услуги не изменятся.

Следовательно, тариф на газ для 98% бытовых потребителей «Нафтогаза» останутся стабильными на уровне 7,96 грн за кубометр и будет действовать до мая 2026 года.

«Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене — 7,96 грн за кубометр. Это предусматривает тарифный план «Фиксированный» для бытовых клиентов. Цена будет актуальной до 30 апреля 2026 года», — отмечаютв компании.

Однако для потребителей других газовых поставщиков ноябрьские годовые цены на газ останутся в диапазоне от 7,79 до 9,99 гривны за метр кубический.

Важно помнить, что общие годовые предложения будут базовыми, хотя конкретные расценки могут несколько колебаться ежемесячно, в зависимости от текущей ситуации.

С началом отопительного сезона стоит ожидать изменений в тарифах на электроэнергию. Однако для тех, кто использует электричество для отопления, будет действовать льготный тариф 2,64 грн/кВт при потреблении до 2000 кВт/ч в месяц.

В то же время украинцам не стоит ожидать повышения цен на водоснабжение и водоотвод. Но, в зависимости от региона, местные власти могут корректировать тарифы.

Субсидии

Пенсионный фонд Украины автоматически проведет расчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026 годов, начавшийся 1 октября.

Перерасчет состоится, в том числе и для тех домохозяйств, у которых размер субсидии в летний период составлял 0,00 грн.

Лицам, которые отапливают жилье исключительно твердым топливом (не имеют централизованного отопления или газа/электричества), законодательство предусматривает предоставление субсидии или льготы на приобретение топлива.

Кроме того, эти люди могут получить льготы на другие коммунальные услуги (электричество, газ для приготовления пищи, вода, вывоз мусора).

В то же время льгота на сжиженный газ и твердое или жидкое печное топливо предоставляется только раз в год на один отопительный сезон.

Для ее оформления необходимо подать заявление установленного образца и справку о наличии печного отопления.

Назначение этой субсидии или льготы зависит от общего дохода семьи, однако некоторые категории граждан получают ее независимо от доходов. Это, в частности, участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члены семей защитников Украины погибших ветеранов.

Стоит заметить, когда домохозяйство имеет задолженность за коммунальные услуги, которая длится более трех месяцев и на момент подачи заявления превышает 680 грн, то субсидию не предоставят. Это регулируется постановлением Кабмина № 848.

Исключением являются детские дома семейного типа, многодетные и приемные семьи: для них порог задолженности составляет 4 тыс. грн.

Также важно знать, что для ВПЛ, проживающих без договора аренды, задолженность, возникшая до получения справки переселенца, не учитывается.

Новые требования для внутренне перемещенных лиц в ноябре

До 1 ноября 2025 года внутренне перемещенные лица должны пройти обязательную физическую идентификацию для подтверждения своего статуса. Это касается:

малообеспеченных семей,

детей, над которыми установлена опека или попечительство,

пенсионеров,

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в том числе с инвалидностью и родителям-воспитателям/приемным родителям, которые получают выплаты за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа/приемных семьях;

детей, которые больны тяжелыми болезнями;

лиц, не имеющих права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

лиц, получающих пособие по уходу;

лиц с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

получателей временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не приобрело права на пенсионную выплату.

Те граждане, которые не пройдут эту идентификацию вовремя, рискуют потерять социальные выплаты. Также усиливаются проверки соответствия критериям получения помощи.

Для маломобильных групп ВПЛ появится возможность участвовать в экспериментальном проекте по бесплатному проживанию.

Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые уже получают субсидии или льготы на жилье, но не получали денежную помощь от международных организаций, предоставлена возможность приобрести твердое топливо для отопительного сезона.

Премьер-министр Юлия Свириденко объяснила, что средний размер этих дополнительных выплат достигнет 8 тысяч гривен. На такую поддержку смогут рассчитывать 32 тысячи домохозяйств. Выплаты будут осуществлены Пенсионным фондом после того, как в ноябре-декабре завершатся выплаты от международных партнеров.

Изменения для украинцев за рубежом

Правительство Польши завершает программу бесплатного жилья и питания для украинских беженцев, которая действовала более трех лет. Следовательно, в ноябре 2025 года центры коллективного размещения будут принимать только уязвимые категории беженцев:

пенсионеры (женщины в возрасте от 60 лет и мужчины в возрасте от 65 лет, которые получают пенсию);

люди с инвалидностью средней или тяжелой степени;

многодетные семьи.

Для этих категорий беженцев предусмотрена компенсация в размере 15 злотых в день. Те лица, которые получили убежище и не подпадают под указанные категории, с 1 ноября будут обязаны самостоятельно оплачивать полную стоимость проживания в центрах коллективного размещения, или же должны будут искать жилье самостоятельно.

Кроме того, стоит помнить, что с 12 октября 2025 года в ЕС введена Система въезда/выезда (Entry/Exit System), которая автоматически фиксирует пересечения границ гражданами третьей страны, включая украинцев.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.