Мобилизация, перерасчет пенсий и помощь 1500 грн: что изменится для украинцев с 1 апреля

Чего ожидать украинцам в апреле

С 1 апреля украинцев ждет ряд изменений, которые будут касаться социальных выплат, правил мобилизации и стоимости подакцизных товаров. Правительство вводит автоматический перерасчет пенсий, разовую финансовую помощь для миллионов граждан, а также усиливает цифровизацию воинского учета и контроль за экономическим бронированием.

ТСН.ua собрал все, что стоит знать украинцам о нововведениях в апреле.

Перерасчет выплат пенсионерам, которые работают

С 1 апреля работающим пенсионерам автоматически пересчитают выплаты без необходимости личного обращения в ПФУ. Надбавки получат те граждане, которые по состоянию на март 2026 года отработали 24 месяца с момента последнего назначения или перерасчета пенсии.

Для тех, кто накопил полный двухлетний стаж, специалисты выберут самый выгодный вариант доплаты — только по стажу или с учетом новой зарплаты. Однако перерасчет пенсий произойдет для:

пенсионеров, у которых после последнего перерасчета еще не прошло два года;

получателей специальных пенсий (военных, госслужащих, прокуроров, судей);

пенсионеров по выслуге лет, которые еще не достигли общего пенсионного возраста.

Дополнительно в апреле 2026 года предусмотрена единовременная выплата 1500 гривен для граждан, чья пенсия не превышает 25 950 гривен. Эти средства начислят автоматически вместе с основными выплатами.

Участники боевых действий и ликвидаторы аварии на ЧАЭС получат помощь независимо от размера их пенсии. В то же время пенсионеры с временно оккупированных территорий или те, кто выехал за границу, должны до 1 апреля подтвердить в ПФУ факт неполучения выплат от России.

Сделать это можно через веб-портал, видеосвязь или отправить документы по почте, иначе начисление украинской пенсии будет приостановлено.

Дополнительная выплата в апреле: кому, кроме пенсионеров, государство начислит по 1500 гривен

В апреле около 13 миллионов украинцев получат единовременную государственную помощь в размере 1500 гривен. По словам министра социальной политики Дениса Улютина, средства будут начислены автоматически, поэтому подавать дополнительные заявления или обращаться в учреждения не нужно.

Выплата поступит тем же способом, которым граждане обычно получают пенсии или соцпомощь — на банковскую карточку или через отделение «Укрпочты».

В перечень получателей выплаты вошли:

пенсионеры по общеобязательному пенсионному страхованию;

получатели пособия по инвалидности и малообеспеченные семьи;

внутренне перемещенные лица из числа получателей соцпомощи;

малообеспеченные семьи;

семьи с детьми и другие получатели базовой социальной помощи.

До 1 мая будет действовать кэшбек на топливо

С 20 марта в Украине стартовала программа «топливного» кэшбэка, которая продлится до 1 мая. Инициатива правительства призвана нивелировать скачок цен на АЗС, вызванный текущей ситуацией на мировом рынке энергоносителей.

Потребители могут вернуть 15% стоимости дизельного топлива, 10% — за бензин и 5% — за автогаз. В денежном эквиваленте это позволит экономить до 11 гривен на каждом литре.

Для участников действующей программы «Национальный кэшбек» начисления будут происходить автоматически. Новым пользователям необходимо открыть специальную карту в банке-партнере и рассчитываться ею на заправках.

Максимальная сумма компенсации именно за топливо ограничена 1000 гривен в месяц, тогда как общий лимит выплат по всем категориям товаров в рамках «Национального кэшбека» остается на уровне 3000 гривен.

Мобилизация с 1 апреля: что стоит знать об изменениях

С 1 апреля 2026 года в Украине усиливается контроль за мобилизационными процессами через масштабную цифровизацию. Это означает, что военнообязанных чаще будут проверять, а информацию о них — сверять между различными государственными базами.

Одно из наиболее заметных изменений — активное внедрение электронного воинского учета. Государство постепенно переводит документы и оповещения в цифровую форму.

Бумажные повестки остаются, однако электронный формат извещений и автоматическое обновление информации становятся приоритетными.

Также важные изменения произошли в подходах к оформлению отсрочек. Хотя формально процедура упростилась — документы теперь можно подать дистанционно без визита в ТЦК, — государство значительно усилило контроль за реальными основаниями. Сейчас действует централизованная проверка всех обращений, направленная на выявление поддельных документов.

Особое внимание уделяют ситуациям, когда люди пытаются избежать мобилизации из-за:

фиктивный уход за родственниками

формальное обучение без фактического посещения занятий

сомнительные медицинские справки

Поэтому подать заявку стало легче, однако доказать свое право на освобождение от призыва — гораздо сложнее.

Усилился контроль и над предприятиями, которые бронируют свой персонал. Теперь государство тщательнее проверяет статус компании как критически важной для экономики или обороны. В частности, статус предприятия подлежит регулярному пересмотру, а данные о сотрудниках сверяются с реестрами налоговой и пенсионного фонда.

Кроме того, введены более жесткие требования к уровню заработной платы и финансовой отчетности фирм. Такие меры имеют целью искоренить случаи фиктивного трудоустройства для уклонения от мобилизации.

В то же время процесс бронирования остается неизменным: защита предоставляется на определенный срок, обычно до полугода, после чего его необходимо возобновлять.

Подорожание сигарет в апреле

С 1 апреля 2026 года в Украинеожидается повышение цен на сигареты, обусловленное новым акцизным налогом. Цены могут вырасти примерно на 10%, то есть средняя стоимость может подняться ориентировочно до 155-170 гривен за пачку, хотя точные ценники будут зависеть от производителя и бренда.

В Государственной налоговой службе пояснили, что согласно нормам, если по итогам прошлого года доля акциза в рыночной цене не достигла 60%, к минимальному налоговому обязательству добавляется коэффициент 1,1.

Учитывая то, что в 2025 году этот показатель для сигарет остановился на отметке 58,8%, в период с 1 апреля до конца декабря 2026 года импортеры и производители должны применять повышающий коэффициент.

Это нововведение касается сигарет с фильтром и без него (коды УКТ ВЭД 2402 20 90 20 и 2402 20 90 10 соответственно).

