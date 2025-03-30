Мобилизация по-новому: что ждет нарушителей в этом году

Нарушителей мобилизационного законодательства может ожидать большее количество штрафов в 2025 году / © ТСН

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В Украине менее чем за год по решению судов заблокировали банковские счета 26 тыс. украинцам, которые нарушили мобилизационное законодательство и не заплатили штрафы. Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали в Министерстве юстиции Украины .

"Подчеркиваем, что счета были заблокированы после того, как соответствующие решения вынесли суды", — сообщили нам в ведомстве.

В свою очередь, адвокат Роман Симутин , который специализируется в том числе в вопросах мобилизационного законодательства, предполагает, что со временем количество наложенных штрафов значительно возрастет и объясняет, почему это может произойти.

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«Учитывая количество граждан, которые, по открытой информации, не обновили данные, а речь идет о 6 миллионах мужчин, то 26 тысяч граждан — это капля в море. Штрафы не стали системностью, но если президент подпишет закон о заочных штрафах, то их количество точно увеличится в 3-5 раз», - говорит Роман Симутин.

И напоминает, что сейчас по факту процедура привлечения к ответственности и процедура вынесения постановления усложнена.

«Человека сейчас должны вызвать, если гражданин не приходит, то потом выносится постановление о штрафе», — уточняет адвокат.

В то же время в соцсетях бурно обсуждается то, сколько штрафов от ТЦК может получить человек, например, в течение года.

На этот вопрос Роман Симутин отвечает следующим образом: «По большому счету, гражданину технически могут отправлять повестку каждые три дня или каждую неделю. Это, конечно, сложно, но возможно. Не появился — штраф. Но если выносят несколько постановлений в отношении определенного лица, то в действиях гражданина могут усматриваться признаки уголовного правонарушения. То есть системная неявка. За то, что человек не явился после повестки, могут привлекать к ответственности множество раз. Но за неуточнение учетных данных к ответственности можно привлечь только один раз».

К этому Симутин добавляет, что практика свидетельствует: нарушителей обычно штрафуют не на 17 тыс. грн., а налагают максимальный штраф - 25500 грн., что не запрещено законом.

Кроме того, по словам Симутина, если нарушитель, в данном случае, должник, захочет продать любое свое имущество, например недвижимое, то нотариусы будут вынуждены отказать такому гражданину. Если долг накопится и составит от 160 тыс. грн., то исполнительная служба может рассматривать вопрос ареста движимого или недвижимого имущества нарушителя мобилизационного законодательства.

Ранее сообщалось, чем может закончиться мобилизация водителей автобусов в Украине.

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