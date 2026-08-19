Мобилизация по-новому? : Хмара рассказал о совместном плане с Драпатым и Генштабом

Министр обороны Украины Евгений Хмара / © anothermag.com

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Новый министр обороны Евгений Хмара высказался о мобилизации, которая сейчас имеет ряд проблем. Он заявил, что в Минобороны уже прорабатывают план мобилизации с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и Генштабом.

Об этом Евгений Хмара во время выступления в Верховной Раде в среду, 19 августа.

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Он подчеркнул, что по мобилизации должно быть комплексное решение.

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«И нужно понимать, что первая составляющая, важная составляющая — это ситуация в армии, достойное отношение к воинам, условия прохождения службы и ведение боевых действий. Это способы отбора, набора личного состава, экипировки, тренировки, обеспечения вооружением, получения опыта, выполнения боевых задач и восстановления», — отметил новый министр.

Хмара подчеркнул, что план мобилизации будет напрямую зависеть от видения войны.

«От выполнения этой задачи мы двигаемся дальше к плану мобилизации. Он напрямую зависит от плана и видения войны. Оно должно быть сформировано, должно быть сейчас кристаллизировано… Согласно разработанному плану будет осуществлено изучение вопроса», — считает он.

Министр добавил, что прорабатывает план мобилизации вместе с главкомом Драпатым и Генштабом. После этого последует доклад президенту Владимиру Зеленскому.

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Скандалы с мобилизацией в Украине — последние новости

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