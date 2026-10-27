Мобилизация по-новому: как теперь будут бронировать работников без "автоматических 100%"

Бронирование / © ТСН

Реклама

Правительство пересматривает правила бронирования работников критически важных предприятий. Для компаний топливно-энергетического комплекса и оборонно-промышленного комплекса предельный уровень бронирования будет составлять 95% вместо 100%. В то же время планируется ввести отдельный механизм, который позволит вернуться к полному бронированию при определенных условиях. Его должны разработать до 1 декабря.

Адвокат Геннадий Капралов объяснил ТСН.ua, что именно изменится для энергетики, ОПК и других украинских предприятий.

Реклама

Изменения предполагают усиление контроля над бронированием. Теперь самого статуса критически важного предприятия будет недостаточно для обоснования бронирования всех работников. Компаниям придется подтверждать потребность в конкретных специалистах, а согласование бронирования более 50% работников будет осуществлять Координационный центр по организации бронирования, созданный правительством.

Реклама

Что меняется в правилах бронирования

Раньше отдельные предприятия могли бронировать до 100% военнообязанных работников. Теперь этот подход просматривается. В частности, для предприятий топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов предельный показатель составит 95%.

В то же время, это не означает полного отказа от бронирования работников, обеспечивающих бесперебойную работу предприятий. По заявлениям правительства, особое внимание будут уделять специалистам, привлеченным непосредственно к производству, выполнению оборонных контрактов, ремонту и аварийно-восстановительным работам.

Новый подход предполагает не только проверку статуса предприятия, но и оценивание потребности в бронировании конкретных работников.

Как будет работать новая система бронирования во время мобилизации в Украине

Одним из ключевых изменений станет дополнительный контроль над бронированием более 50% военнообязанных работников. Соответствующие вопросы будет рассматривать Координационный центр по организации бронирования, к полномочиям которого будут относиться рассмотрение обращений государственных органов относительно критичности предприятий, предоставление рекомендаций об отмене такого статуса и согласовании увеличения доли забронированных работников более 50%.

Реклама

Что это значит для компаний? В частности, при обосновании бронирования следует учитывать не только формальные критерии критичности. Важным станет документальное подтверждение того, какие работники обеспечивают производственные процессы, выполнение контрактов, ремонт оборудования, аварийно-восстановительные работы или непрерывное предоставление услуг.

Что сказал премьер Корецкий

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство разграничивает критерии критичности предприятия и экономические показатели, которые учитываются при бронировании.

По его словам, высокая заработная плата работников и отсутствие налоговой задолженности как таковые не доказывают, что предприятие является критически важным для государства.

«Разделяем понятие критичности от экономических критериев бронирования. Это очень важно. Почему? Потому что заработная плата и отсутствие налоговых долгов — это не одно и то же, что предприятие является критическим», — сказал Корецкий.

Реклама

Среди отраслей, имеющих особое значение для государства, премьер назвал энергетику, оборонно-промышленный комплекс, связь, жилищно-коммунальное хозяйство, аптечную сеть, производство продуктов питания и логистику. Также он прокомментировал изменения для энергетических и оборонных предприятий, заверив, что значительная часть их работников сохранит бронирование.

«Для тех, кто сегодня в энергетике или в ОПК, гарантирую, что там не за что переживать. Огромная, львиная доля, 90-95%, все они будут перебронированы», — заявил Корецкий.

Юрист объяснил, что означают изменения в мобилизации

Отмена правила об автоматических 100% бронировании заставит компании детально обосновывать каждый запрос, отмечает адвокат Геннадий Капралов в комментарии ТСН.ua.

По его словам, статус критически важного предприятия не дает безусловного права забронировать количество работников. Это должно происходить в соответствии с законодательством и установленным правительством порядком.

В то же время усиление контроля не означает, что решения по предприятиям могут приниматься произвольно. Государственные органы должны действовать в пределах своих полномочий, соблюдать предусмотренную процедуру и должным образом обосновывать свои решения.

Сама по себе критичность предприятия не означает, что оно имеет безусловное право бронировать любое количество работников. Бронирование осуществляется в пределах установленного законом и правительственными актами порядка», — отмечает адвокат.

Это важно и для предприятий, которые могут потерять статус критически важных и для тех, кому откажут в бронировании работников. Сам факт утраты статуса или отказа в бронировании не означает автоматического наложения штрафа. Для привлечения к ответственности требуются предусмотренные законом основания, в том числе установленный состав правонарушения.

«Решение о статусе критически важного предприятия или бронировании работников должны приниматься уполномоченными органами на основании законодательства», — говорит Капралов.

Можно ли обжаловать отказ в бронировании

Если предприятие считает, что государственный орган по ошибке применил критерии критичности, не учел представленные документы или нарушил процедуру, оно может обжаловать соответствующее решение.

«В зависимости от обстоятельств, предприятие может подать административную жалобу, если такой порядок предусмотрен законодательством, или обратиться в административный суд», — отмечает юрист, но прежде всего советует получить полный текст решения и выяснить, чем обоснован отказ.

При рассмотрении дела суд будет оценивать законность и обоснованность конкретного решения, соблюдение процедуры и соответствие действий органа его полномочия. Сама мобилизационная политика государства в целом суд в рамках такого спора не будет пересматриваться.

Кто в зоне риска

Капралов обращает внимание, что для производственной компании критически могут быть не только руководители или инженеры, но и операторы оборудования, электричества, механики и технологи.

«Формальное сокращение квоты без анализа таких обстоятельств может создать риски даже для предприятий, реально обеспечивающих экономическую устойчивость государства», — объясняет эксперт.

Поэтому он советует предприятиям заранее определить, кто обеспечивает непрерывность производства, безопасность и выполнение договорных обязательств, и подготовить документы, подтверждающие производственную необходимость каждого работника.

Напомним, ранее говорилось, что украинский президент Владимир Зеленский предлагает оставить военное положение и мобилизацию в силе еще на 90 дней. Он внес в Верховную Раду законопроекты о продлении действия военного положения и мобилизации еще на три месяца, а 26 октября ВР продлила положение.

Новости партнеров

Новости партнеров