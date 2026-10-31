Изменения от 1 ноября

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С 1 ноября 2026 года в Украине вступает в силу ряд новых правил и ограничений, о которых следует узнать заранее. Изменения коснутся бронирования работников, государственных выплат, посылок из ЕС, банковских тарифов и комендантского часа в Донецкой области.

ТСН собрал все подробности об изменениях с 1 ноября.

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Мобилизация в Украине в ноябре — что известно о военном положении

Верховная Рада Украины приняла законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Соответствующие законопроекты под №16182 и №16183 в парламент внес президент Украины Владимир Зеленский.

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Законы вступят в силу в 05:30 31 октября 2026 года и будут действовать до 29 января 2027-го.

Бронирование по новым правилам — что меняется с 1 ноября

Кабинет министров Украины 26 октября сообщил об обновлении правил бронирования работников критически важных предприятий.

Основные изменения предполагают:

95% бронирования для энергетики и ОПК. Предприятия топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов могут забронировать до 95% работников.

100% бронирование для работников производства и ремонтников. Специалистов, привлеченных непосредственно к производству, оборонным заказам или аварийно-ремонтным работам, будут бронировать полностью.

Обновление критериев. Правительство создало Координационный центр для пересмотра требований к критичности компаний. На время проверки действующий статус предприятий не будут отменять.

Условие для полного бронирования. Компании смогут забронировать весь персонал, выполняя мобилизационные задачи и добровольно отправляя часть работников на службу. Детальные правила объявят до 1 декабря.

«Пакунок школяра» — что нужно знать

1 ноября истекает срок приема заявок на выплату единовременной государственной помощи «Пакунок школяра» в размере 5000 грн. Деньги предназначены для родителей или опекунов детей, которые пошли в первый класс в 2026 году.

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Если в семье два первоклассника, выплата предоставляется на каждого ребенка. Подать заявление можно онлайн в приложении «Дія», а средства зачисляются на специальную карту «Дія.Картка Турбота».

Пенсия и субсидия с 1 ноября — что меняется

По информации Пенсионного фонда Украины, общего повышения пенсионных выплат в ноябре не запланировано. Однако пенсионерам будут автоматически начислять ежемесячные возрастные надбавки:

от 70 до 74 лет — 300 грн;

от 75 до 79 лет — 456 грн;

от 80 лет и старше — 570 грн.

Обращаться в ПФУ для этого не нужно. В случае перехода в следующую возрастную категорию выплачивается разница между суммами (например, по достижении 75 лет доплата возрастет на 156 грн). Главное условие — общая сумма пенсии со всеми надбавками не должна превышать 10 340,35 грн.

Что касается субсидий, то заявки на их получение с начала отопительного сезона можно подать до 30 ноября 2026 года. Большинству домохозяйств помощь перечисляется автоматически. Подавать новое заявление и декларацию через ПФУ следует только в случае изменения состава семьи или имущественного положения.

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Тарифы на газ и свет в ноябре — какой будет коммуналка

По данным компании «Нафтогаз Украины», цена на газ для бытовых потребителей остается на уровне 7,96 грн за кубометр. Годовой тариф «Фиксированный» действует до 30 апреля 2027 года, поэтому само начало отопительного сезона не изменит стоимость топлива, хотя общие суммы в квитанциях возрастут из-за объемов потребления.

Цена на электроэнергию для населения также останется без изменений — 4,32 грн за кВтч. Для владельцев домов с электроотоплением будет действовать льготная ставка 2,64 грн за кВт·час за потребление до 2000 кВт·ч в месяц. Объемы сверх этого лимита будут оплачиваться по базовому тарифу.

Посылки из ЕС в Украину: какие изменения вводят

С 1 ноября 2026 года Евросоюз вводит дополнительную таможенную пошлину Union Handling Fee в размере 2 евро за каждую товарную позицию в международном отправлении.

Как пояснили в Еврокомиссии, новый сбор вводится в соответствии с Регламентом ЕС 2026/2108 и делегированным регламентом C (2026)6694 от 21 сентября 2026 года для покрытия расходов таможенных органов на проверку данных и осмотр товаров. Это решение увеличит расходы покупателей и украинских продавцов, которые отправляют товары в ЕС.

Изменение обслуживания в Ощадбанке: что внедряют

С 1 ноября 2026 года «Ощадбанк» меняет тарифы: стоимость обслуживания неактивных текущих счетов без платежной карты вырастет до 150 грн.

Клиентам рекомендуют проверить наличие неиспользуемых счетов и при необходимости закрыть их или уточнить условия в банке.

Комендантский час в Донецкой области: что изменится

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил в Telegram, что с 1 ноября на большинстве подконтрольных территорий области вводится продленный комендантский час — с 16:00 до 11:00.

Исключением остаются Александровская и Черкасская громады, где ограничения будут действовать в предыдущем режиме — с 21:00 до 05:00. Изменение графика принято из-за обострения ситуации с безопасностью и регулярными обстрелами.

Напомним, 28 октября Верховная Рада поддержала проект Госбюджета на 2027 год в первом чтении. «За» проголосовали 239 депутатов.

Ранее в сентябре депутат от фракции «Слуга народа» Богдан Кицак заявил, что в госбюджете не хватает около триллиона гривен даже для покрытия текущих выплат военнослужащим.

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