Мобилизация по-новому, потеря субсидий и бесплатные лекарства: что изменится для украинцев с 1 мая

Каких изменений следует ждать украинцам в мае 2026 года

Май 2026 года принесет украинцам ряд важных изменений — от перерасчета субсидий и новых правил получения лекарств до изменений в процедуре мобилизации.

ТСН.ua собрал, все, что известно о главных нововведениях, которые будут касаться тарифов на коммунальные услуги, социальных выплат и работы железнодорожного транспорта.

Коммуналка

В Украине с 1 мая прекратят действовать отдельные тарифные льготы для населения. Основные изменения коснутся владельцев домов с электрическим отоплением, тогда как для большинства других категорий граждан ситуация будет оставаться стабильной.

Ситуация с электричеством в Украине сейчас выглядит следующим образом: действующее постановление правительства фиксирует базовую цену на уровне 4,32 грн за кВт-ч. Хотя срок действия этого решения формально истекает 30 апреля, пока нет официальных планов по немедленному росту стоимости.

Однако, для пользователей, которые обогревают дома с помощью электричества, условия изменятся. Специальная цена 2,64 грн, действовавшая на первые 2000 кВт-ч в течение зимы, с мая больше не будет применяться из-за завершения отопительного периода. Следовательно, все потребители перейдут на общий тариф.

Между тем компания «Нафтогаз», услугами которой пользуется большинство украинцев, официально продлила действие тарифа «Фиксированный». Это означает, что в течение следующего года, вплоть до конца апреля 2027 года, стоимость голубого топлива останется неизменной и составит 7,96 грн за кубический метр. Переход на этот тариф для действующих клиентов произойдет автоматически, поэтому никаких дополнительных документов подавать не нужно.

Что касается водоснабжения, то в Украине не существует единого государственного тарифа на этот ресурс. Ценообразование зависит от того, кто именно предоставляет услуги. В малых населенных пунктах стоимость устанавливается местными властями, тогда как в крупных городах этим занимается государственный регулятор.

Поскольку расходы каждого предприятия разные, цена в мае 2026 года может существенно отличаться в зависимости от региона. Чтобы узнать точные цифры, гражданам стоит проверять обновления на официальных ресурсах своих местных водоканалов.

Субсидии от 1 мая

С 1 мая в Украине начинается неотапливаемый сезон, который продлится до конца сентября. Для большинства граждан Пенсионный фонд пересчитает субсидии автоматически, если состав семьи или имущественное положение не изменились. В таком случае система самостоятельно определит сумму помощи на лето без визитов в учреждения.

Однако при наличии каких-либо изменений потребители обязаны сообщить об этом ПФУ в течение 30 дней. Обновление данных является критически важным, поскольку сокрытие информации о новых крупных покупках или изменении количества жителей может стать причиной отмены выплат. В худшем случае государство может потребовать возврата уже начисленных средств.

Подать новое заявление и декларацию, для получения субсидии на неотапливаемый сезон могут:

граждане, которые не получали субсидию зимой;

арендаторы жилья, которые самостоятельно оплачивают коммунальные услуги;

домохозяйства, где фактическое количество жителей меньше зарегистрированного;

семьи, в составе которых есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

лица, претендующие на субсидию для приобретения сжиженного газа или твердого топлива.

Подать заявление и декларацию можно дистанционно (через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение «Пенсионный фонд» или через приложение «Дія») или лично в любом сервисном центре ПФУ, или в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ). Также заполненные бланки можно отправить по почте в адрес органа Фонда.

Также в ПФУ напоминают, для того, чтобы получить субсидию за весь летний сезон, документы следует подать в течение мая или июня. В таком случае выплаты начислят «задним числом», начиная с 1 мая. Если же обратиться позже, помощь назначат только с месяца подачи заявления, а компенсацию за предыдущее время не будут выплачивать.

Изменения в мобилизационный процесс от 1 мая

В мае в Украине могут обновить правила мобилизации, поскольку Минобороны и парламент сейчас работают над соответствующими правками. По словам руководителя Офиса президента Кирилла Буданова, главная цель исключить случаи и «проявления бесчеловечного отношения к людям во время принудительного привода».

Среди вероятных изменений — реформа ТЦК. Депутаты обсуждают возможность переименовать их в «Офисы резерва» и изменить их функции. Если ТЦК станут только операторами реестра «Оберег», их могут отстранить от уличного оповещения, передав эти полномочия полиции. Также рассматривается усиление розыска уклонистов через идентификационные коды, по аналогии с неплательщиками алиментов.

Отдельное внимание уделяют законопроекту №15076, который должен запретить представителям ТЦК и полиции применять физическую силу или спецсредства без законных оснований. Парламентарии надеются, что эти нормы станут частью общего пакета изменений от Минобороны, который также будет включать вопросы ротаций, сроков службы и увеличения выплат военным. Конкретные решения ожидаются до конца мая.

Кто может потерять отсрочку в мае

Военное положение и мобилизацию в Украине продлили до августа 2026 года. Предыдущее решение Верховной Рады действовало до 4 мая. В то же время после 4 мая части украинцев нужно будет оформлять отсрочки по-новому.

Сейчас автоматическое продление отсрочек от мобилизации доступно для определенной категории граждан.

Процедура продления отсрочки может произойти автоматически, если основания для нее остаются в силе, а государственные реестры содержат всю необходимую информацию для подтверждения.

Проверить статус обновления можно непосредственно в приложении «Резерв+». Пользователь получит соответствующее уведомление, а новая дата окончания действия отсрочки отобразится в расширенных данных военно-учетного документа в разделе «Сервисы».

Однако существуют ситуации, когда автоматическое продление становится невозможным. Чаще всего это случается из-за устаревших или неполных данных о лице в реестрах Пенсионного фонда, социальной сферы или ЗАГСа. В частности, проблемы могут возникнуть, если система не видит актуальной информации об инвалидности, родственные связи, факты ухода за кем-то или статус самостоятельного воспитания ребенка. Также причиной могут быть расхождения в базовых данных, например ФИО или налоговый номер.

Если автоматического обновления не произошло, необходимо лично обратиться в ЦНАП, чтобы предоставить документы и подтвердить свое право на отсрочку вручную.

Изменения в выдаче бесплатных лекарств для гормональной терапии рака молочной железы

С 1 мая 2026 года правила получения препаратов для гормональной терапии рака молочной железы («Летрозол», «Экземестан», «Тамоксифен») по программе «Доступные лекарства» меняются. Теперь выдача этих медикаментов возможна исключительно при наличии электронного плана лечения в ЕСОЗ, об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.

Пациенткам необходимо связаться со своим врачом-онкологом, чтобы проверить наличие и актуальность плана лечения в системе. Если его еще нет или данные устарели, стоит записаться на прием в ближайшее время.

Даже если вы не успеете до мая, доступ к бесплатным лекарствам восстановится сразу после того, как врач внесет необходимую информацию в электронную систему.

Электронные рецепты на основе уже созданного плана имеют право выдавать как узкие специалисты (онкологи), так и врачи первичного звена — терапевты или семейные врачи. При этом онколог, который ведет пациентку, может выписывать как первый, так и все последующие рецепты самостоятельно, не направляя женщину к семейному врачу.

В мае «Укрзалізниця» увеличит количество поездов с женскими купе

С 1 мая «Укрзализныця» добавит женские купе еще на три популярных маршрута: Харьков — Одесса (№7), Львов — Одесса (№12) и Львов — Киев (№92). Билеты уже можно приобрести в официальном приложении. Такие купе обычно расположены в пятом вагоне и имеют специальную отметку при бронировании.

Решение о расширении услуги в «Укрзализныце» объясняют огромным спросом: заполняемость женских вагонов стабильно превышает 92%. При этом стоимость проезда остается такой же, как и в обычных купейных вагонах — никаких дополнительных наценок за сервис нет.

В целом количество рейсов с женскими купе теперь выросло до восемнадцати. Кроме новых направлений, они уже доступны на маршрутах из Киева, Запорожья, Днепра в Ужгород, Трускавец, Ивано-Франковск и другие города. Пассажирки высоко оценивают такую инициативу, что подтверждает целесообразность дальнейшего развития проекта.

