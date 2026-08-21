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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Мобилизация по-новому: у Хмары рассказали, что будут делать с произволом ТЦК

В Министерстве обороны объявили о начале консультаций с руководством ВСУ и подготовке правительственного плана действий по урегулированию ситуации с нарушениями в работе ТЦК.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Министр обороны Евгений Хмара

Министр обороны Евгений Хмара / © СБУ

Новый министр обороны Украины Евгений Хмара и его команда присоединятся к решению проблемы незаконных действий ТЦК. Они уже запланировали мероприятия по ведению политического процесса по этому вопросу.

Об этом заявил заместитель главы Минобороны Василий Шкураков во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

Заместитель Хмары обратил внимание, что Кабинет министров Украины уже подготовил план действий, в котором эти вопросы имеют свое отражение.

«Однако хотел бы отметить, что непосредственный вопрос работы ТЦК входит в компетенцию Генерального штаба, а именно командование Сухопутных войск», — подчеркнул Шкураков.

По словам заместителя главы Минобороны, именно командование Сухопутных войск отвечает за планирование и ведение этой работы.

«Министерство обороны в своей работе действительно будет осуществлять мероприятия по ведению политического процесса», — пояснил заместитель Хмары.

Василий Шкураков также подтвердил, что уже стартовали консультации по этому поводу с назначенным главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, а также главой Генштаба Игорем Скибюком.

Как пояснил Шкураков, речь идет о совместной работе не только в рамках Министерства обороны, но и Кабмина в целом.

«Поэтому все меры по этой ситуации будут решены и отражены в плане действий правительства на этот и следующий год», — подытожил заместитель Хмары.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, на фоне развертывания дискуссии вокруг возможной мобилизации женщин в Украине в СНБО уверяют в отсутствии таких потребностей.

Ранее эксминистр обороны Алексей Резников, отправленный в отставку после коррупционного скандала, призвал провести обязательную мобилизацию женщин.

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