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Мобилизация по-новому: у Хмары рассказали, что будут делать с произволом ТЦК
В Министерстве обороны объявили о начале консультаций с руководством ВСУ и подготовке правительственного плана действий по урегулированию ситуации с нарушениями в работе ТЦК.
Новый министр обороны Украины Евгений Хмара и его команда присоединятся к решению проблемы незаконных действий ТЦК. Они уже запланировали мероприятия по ведению политического процесса по этому вопросу.
Об этом заявил заместитель главы Минобороны Василий Шкураков во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.
Заместитель Хмары обратил внимание, что Кабинет министров Украины уже подготовил план действий, в котором эти вопросы имеют свое отражение.
«Однако хотел бы отметить, что непосредственный вопрос работы ТЦК входит в компетенцию Генерального штаба, а именно командование Сухопутных войск», — подчеркнул Шкураков.
По словам заместителя главы Минобороны, именно командование Сухопутных войск отвечает за планирование и ведение этой работы.
«Министерство обороны в своей работе действительно будет осуществлять мероприятия по ведению политического процесса», — пояснил заместитель Хмары.
Василий Шкураков также подтвердил, что уже стартовали консультации по этому поводу с назначенным главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, а также главой Генштаба Игорем Скибюком.
Как пояснил Шкураков, речь идет о совместной работе не только в рамках Министерства обороны, но и Кабмина в целом.
«Поэтому все меры по этой ситуации будут решены и отражены в плане действий правительства на этот и следующий год», — подытожил заместитель Хмары.
Мобилизация в Украине — последние новости
Напомним, на фоне развертывания дискуссии вокруг возможной мобилизации женщин в Украине в СНБО уверяют в отсутствии таких потребностей.
Ранее эксминистр обороны Алексей Резников, отправленный в отставку после коррупционного скандала, призвал провести обязательную мобилизацию женщин.