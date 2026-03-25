Мобилизация по-новому: в Украине готовят важные изменения

Мобилизация. / © ТСН.ua

Реклама

Украинское Минобороны работает над предложениями по справедливой мобилизации. Уже в апреле будут наработки.

Об этом сообщил народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Telegraf.

По его словам, именно эти наработки позже будут вынесены на детальное обсуждение. Цель такой инициативы — уменьшение конфликтов во время мобилизации, а также устранение обвинений в нарушении прав человека со стороны представителей ТЦК.

Реклама

Отдельно уделено внимание справедливому распределению мобилизационной нагрузки. Вениславский объяснил, что речь идет о ситуациях, когда, например, в селах, мобилизовали большинство мужчин, а в больших городах, например, в Киеве, картина противоположная.

«Поэтому над этим всем работаем, и мы, и Офис президента, и Министерство обороны. Я думаю, что будут наработаны какие-то адекватные, справедливые правила мобилизации, которые усовершенствуют, минимизируют конфликты и обеспечат сектор безопасности и обороны всем необходимым», — заключает Вениславский.

Мобилизация в Украине — последние новости

На днях стало известно об инциденте, когда в Украине женщины ошибочно поставили на военный учет и даже объявили в розыск. В то же время, в стране обязательному военному учету подлежит только одна категория гражданок — имеющие медицинское или фармацевтическое образование. Впрочем, военный корреспондент Егор Логинов заявил, что существует не менее семи случаев, когда женщин без всяких оснований объявляли в розыск ТЦК и СП.

Заметим, что в Украине изменили правила продления отсрочки из-за «Действия». Раньше работодателям приходилось разбронировать сотрудника, а потом уже подавать новую заявку. Теперь процесс стал непрерывным и занимает до 24 часов.

Реклама

В то же время народный депутат Соломия Бобровская говорит, что в парламенте пока нет единой позиции по введению жестких ограничений для уклоняющихся и военных, самовольно покинувших часть. По ее словам, несмотря на разговоры о возможных новых санкциях, соответствующие законопроекты пока не рассматриваются.