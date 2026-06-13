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Мобилизация по-новому в Украине: ТЦК могут оштрафовать на 59 тысяч гривен до 20 июня — что известно
Какую информацию нужно подать в ТЦК, до какого числа нужно подать отчет и нужно ли отчитываться, если транспорта нет.
В Украине идет военное положение и общая мобилизация , а вместе с этим действуют правила военно-транспортной обязанности для бизнеса. До 20 июня предприятия, учреждения и организации должны подать в территориальные центры комплектования (ТЦК и СП) специальный отчет о транспорте и управляющих им работников.
За игнорирование требования или опоздание с отчетом могут наложить штраф до 59 500 гривен. Об этом напомнили в Волынском областном ТЦК и СП .
ТСН.ua объясняет, какую информацию нужно подать в ТЦК, в какое число нужно подать отчет и нужно ли отчитываться, если транспорта нет.
Какую информацию нужно предоставить в ТЦК
Руководители предприятий, учреждений и организаций должны предоставить ТЦК и СП сведения о:
имеющиеся транспортные средства и технику;
их техническое состояние;
работников, управляющих или обслуживающих транспорт и технику.
Подавать такую информацию следует в соответствии с пунктом 15 Положения о военно-транспортной обязанности, утвержденного постановлением Кабмина №1921.
В какое число нужно подать отчет
Во время военного положения отчетность нужно подавать дважды в год:
до 20 июня
до 20 декабря
Информацию представляют по специальной форме, определенной в приложении №1 к соответствующему положению.
Важно, что это требование касается всех предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности.
Нужно ли отчитываться, если транспорта нет
Даже если у предприятия нет транспортных средств или техники, руководители все равно должны сообщить об этом ТЦК и СП. В таком случае представляется так называемый «нулевой отчет».
Какие штрафы угрожают
За непредставление или несвоевременное представление информации предусмотрена административная ответственность согласно статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Размер штрафа может составлять от 34000 до 59500 гривен.