Мобилизация в Украине / © ТСН

Реклама

В Украине идет военное положение и общая мобилизация , а вместе с этим действуют правила военно-транспортной обязанности для бизнеса. До 20 июня предприятия, учреждения и организации должны подать в территориальные центры комплектования (ТЦК и СП) специальный отчет о транспорте и управляющих им работников.

За игнорирование требования или опоздание с отчетом могут наложить штраф до 59 500 гривен. Об этом напомнили в Волынском областном ТЦК и СП .

ТСН.ua объясняет, какую информацию нужно подать в ТЦК, в какое число нужно подать отчет и нужно ли отчитываться, если транспорта нет.

Реклама

Какую информацию нужно предоставить в ТЦК

Руководители предприятий, учреждений и организаций должны предоставить ТЦК и СП сведения о:

имеющиеся транспортные средства и технику;

их техническое состояние;

работников, управляющих или обслуживающих транспорт и технику.

Подавать такую информацию следует в соответствии с пунктом 15 Положения о военно-транспортной обязанности, утвержденного постановлением Кабмина №1921.

В какое число нужно подать отчет

Во время военного положения отчетность нужно подавать дважды в год:

до 20 июня

до 20 декабря

Информацию представляют по специальной форме, определенной в приложении №1 к соответствующему положению.

Реклама

Важно, что это требование касается всех предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности.

Нужно ли отчитываться, если транспорта нет

Даже если у предприятия нет транспортных средств или техники, руководители все равно должны сообщить об этом ТЦК и СП. В таком случае представляется так называемый «нулевой отчет».

Какие штрафы угрожают

За непредставление или несвоевременное представление информации предусмотрена административная ответственность согласно статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Размер штрафа может составлять от 34000 до 59500 гривен.

Реклама

Новости партнеров