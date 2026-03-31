Мобилизация с 1 апреля: что изменится для украинцев и кто рискует потерять бронь
Уже с апреля государство сможет быстро обнаружить фиктивное бронирование.
В Украине с апреля продолжает обновляться мобилизационный процесс. В частности, через цифровой формат государство сможет быстро проверить законность бронирования, а также определить фиктивное трудоустройство военнообязанных.
Как будет проходить проверка, сообщила адвокат кандидатка юридических наук Анна Даниэль в комментарии Новости.LIVE.
Уже с 1 апреля 2026 года вводится автоматический обмен данными между Реестром «Оберег», Налоговой службой и Пенсионным фондом. По словам адвоката, теперь будут проверять:
Уровень зарплаты: соответствует ли она установленным лимитам для критически важного предприятия.
Уплата ЕСВ: бронирование аннулируется автоматически, если у предприятия есть задолженность или если работник фактически не получает зарплату (фиктивное трудоустройство).
Реальность штата: не превышен лимит в 50% (или другой установленный процент) от общего количества военнообязанных.
По словам Анны Даниэль, это базируется на совместном приказе Минэкономики и Минобороны по цифровизации бронирования через портал «Дія».
Адвокат отмечает, что плюсом нововведений в мобилизационном процессе станет уменьшение очередей, коррупционных рисков при оформлении отсрочок и прозрачность бронирования.
«Минус — спрятаться от государственной системы становится почти невозможно. Цифровой след (налоги, больницы, пересечение границы) автоматически подтягиваются в „Оберег“, — пояснила она.
Мобилизация в Украине — последние новости
В Украине идет постепенный переход на электронный военный учет. Впрочем, Минобороны подчеркивает, что электронные повестки через приложение «Резерв+» отправлять не будут. Появившиеся в Сети сообщения не соответствуют действительности.
В то же время депутат Федор Вениславский сообщал, что в Украине готовят важные изменения по справедливой мобилизации. Уже в апреле будут первые наработки Минобороны, которые вынесут позже на детальное обсуждение. Цель такой инициативы — уменьшение конфликтов во время мобилизации.
Кроме того, в Украине изменили правила продления отсрочки через «Дію». Раньше работодателям приходилось разбронировать сотрудника, а потом уже подавать новую заявку. Теперь процесс стал непрерывным и занимает до 24 часов.