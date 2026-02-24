Мобилизация людей с инвалидностью: кого могут призвать с 1 марта

Мобилизация в Украине / © ТСН

В Украине продолжается всеобщая мобилизация до окончания действия военного положения. В ряды Сил обороны призывают мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Однако законодательство четко разграничивает тех, кто подлежит мобилизации, и тех, кто имеет законное право на освобождение от службы.

Об этом говорится в статье 23 Закона Украины «О мобилизации».

Согласно нормам, всеобщая мобилизация не охватывает военнообязанных граждан, которые имеют тяжелые заболевания, официально оформленное бронирование от предприятия или другие законные основания для отсрочки. Одним из самых часто задаваемых вопросов накануне весны остается статус лиц с инвалидностью.

Будут ли мобилизовывать с инвалидностью с 1 марта

В преддверии 1 марта 2026 года в обществе начали распространяться дискуссии о возможных изменениях в правилах мобилизации. Однако профильное законодательство остается неизменным.

«23 статья Закона о мобилизации содержит перечень категорий военнообязанных, которым предоставляется отсрочка в военное время. В этот список входят, в частности, лица с инвалидностью любой группы. Временное освобождение от призыва может действовать 6-12 месяцев с повторной комиссией или предоставляться бессрочно в зависимости от тяжести состояния», — говорится в разъяснении правовых норм.

Наличие заболевания само по себе не является автоматической гарантией того, что человека не мобилизуют. Ключевым фактором является документальное подтверждение статуса.

Таким образом, мобилизация гражданина с инвалидностью абсолютно невозможна исключительно при условии, если мужчина имеет на руках соответствующую справку от медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и должным образом официально оформил отсрочку в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Никаких дополнительных изменений в законодательстве о сужении прав лиц с инвалидностью в марте 2026 года не ожидается.

Что может измениться в правилах мобилизации

В Министерстве обороны Украины анонсировали подготовку комплексной реформы мобилизации. Министр обороны Михаил Федоров заявлял о намерении предложить системные изменения для решения накопившихся проблем и сохранения обороноспособности государства.

По информации парламента, пакет предложений планируют представить президенту Владимиру Зеленскому, после чего возможен запуск изменений. Предварительно речь шла о марте как о вероятном старте реформы.

Отдельные народные депутаты сообщали о возможных законодательных инициативах, в частности, об усилении ответственности за уклонение от мобилизации. В то же время, в парламенте отмечают, что детали еще находятся на стадии подготовки и обсуждения.

Представители профильного комитета также отмечали необходимость прекращения нарушений во время мобилизационных процедур и соблюдение прав человека. В Минобороны подтвердили, что пакет изменений готовится, а его содержание будет обнародовано после согласования на соответствующих уровнях.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Tagesschau заявлял, что Россия использует отдельные проблемы и ошибки при мобилизации для информационных атак против Украины.

По его словам, российская сторона распространяет дезинформацию, в частности, с применением технологий искусственного интеллекта, чтобы создать впечатление массовых нарушений и «паники» внутри страны. Президент подчеркивал, что подобные нарративы не отражают полной картины.

Зеленский сообщал, что Министерству обороны поручено усовершенствовать мобилизационные процессы и предложить более технологичные подходы, чтобы уменьшить количество проблемных ситуаций и повысить прозрачность процедур.

Также бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявлял, что традиционные подходы к мобилизации в условиях современной войны исчерпали себя.

По его словам, длительная и высокоинтенсивная война показала, что человеческий ресурс является самым ценным и сложным для восстановления. В то же время, современное поле боя стало максимально прозрачным и насыщенным высокотехнологичными средствами поражения, что повышает риски для военных.

Залужный подчеркивал, что будущие войны потребуют не столько массовых мобилизаций, сколько технологической и экономической мобилизации — для обеспечения стабильного превосходства над противником. Он подчеркивал, что роботизированные системы все активнее выполняют боевые задачи, а модель войны, основанная на значительных человеческих потерях ради тактических успехов, больше не является эффективной.