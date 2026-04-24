Мобилизация мужчин с инвалидностью в мае 2026: кто может потерять отсрочку и оказаться на фронте

Сейчас более миллиона украинских мужчин имеют статус лица с инвалидностью, что в условиях общей мобилизации обычно является основанием для получения отсрочки от службы.

Однако наличие серьезных проблем со здоровьем не всегда гарантирует освобождение от войск: законодательство предусматривает конкретные сценарии, при которых мобилизация людей с инвалидностью в мае 2026 года будет вполне правомерной.

Какие группы инвалидности не подлежат мобилизации

Статья 23 Закона «О мобилизации» четко определяет, что лица с таким статусом не призываются на фронт даже в военное время. В законодательстве нет уточнения по поводу того, какая инвалидность не подлежит мобилизации, поскольку это касается всех трех групп. Таким мужчинам предоставляется отсрочка, которую можно оформить через приложение «Резерв+» или Центр административных услуг.

Также лиц с таким статусом не имеют права направлять на ВВК (военно-врачебную комиссию), а если все же требуют пройти медосмотр, мужчина может подать жалобу на работников ТЦК в суд.

Кроме того, мужчины с установленной инвалидностью имеют право свободно пересекать границу с Украиной вне зависимости от конкретной группы заболевания.

Однако людям с инвалидностью все равно могут поступать повестки об уточнении данных, и это не считается нарушением закона. И хотя мобилизация лиц с инвалидностью не предусмотрена, такие документы игнорировать не стоит, в противном случае мужчине может прийти штраф ТЦК.

При каких условиях возможна мобилизация людей с инвалидностью

Хотя в большинстве случаев мужчины с таким статусом не подлежат призыву, есть несколько категорий, которые могут оказаться на фронте.

Во-первых, это добровольцы. Добровольная мобилизация лиц с инвалидностью в Украине не запрещена, если бригада согласится взять такого солдата на службу. В таком случае мужчина подписывает контракт и отправляется в армию по собственному желанию.

Во-вторых, мобилизовать могут украинцы, не оформившие отсрочку. Инвалидность является основанием для его получения. Но автоматически отсрочка не предоставляется — мужчине нужно самостоятельно подать заявление в «Резерв+» или Центр административных услуг. Если этого не сделать, то гражданин с точки зрения ТЦК может считаться уклоняющимся.

Также важно помнить, что отсрочка многим военнообязанным предоставляется не навсегда, а на время (обычно на шесть или 12 месяцев). По истечении этого периода ее нужно переоформить. В большинстве случаев это происходит автоматически, но не лишним будет проверить в «Резерве», что отсрочка продлилась. Если этого не произошло, нужно подать документы на оформление, иначе мужчину могут призвать.

Также мобилизация возможна, если человеку назначили перекомиссию, после чего врачи сочли ее здоровой. В таком случае гражданин теряет инвалидность, а с ней и право на отсрочку.

Напомним, в Украине происходят случаи, когда граждан после визита в ТЦК снова выявляют в базах розыска во время полицейских проверок. Это может быть связано с несвоевременным внесением данных, незавершенным оформлением документов или повторной повесткой.