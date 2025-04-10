"Мобилизация стала популярным методом уклонения от уголовной ответственности": САП о Насирове

Роман Насиров / © УНИАН

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В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) прокомментировали скандал с бывшим председателем Государственной фискальной службы (ГФС) Романом Насировым, который мобилизовался в ВСУ в «личную бригаду» Сырского.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Там отметили, что 10 апреля в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по делу о получении Насировым более 722 млн грн взятки.

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Однако на судебное заседание обвиняемый бывший глава ГФС Украины явился. Суд продлил срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого, в том числе ношение электронного средства контроля.

На заседание по другому делу — в отношении бывшего главы ГФС Украины и руководителя Департамента фискальной службы, запланированное на 09 апреля 2025 года, Насиров не явился.

По информации САП, его защитник подал в суд ходатайство о приостановлении указанного производства в связи с мобилизацией Насирова, которое суд должен рассмотреть 11 апреля 2025 года. САП отмечает, что это дело находится на финальном этапе разбирательства — судебных прениях, после чего суд должен вынести приговор.

«Однако мобилизация одного из обвиняемых грозит затягиванием дела, в результате он может избежать ответственности», — говорится в сообщении.

В пресс-службе признают, что мобилизация обвиняемых по делам САП и НАБУ стала одним из актуальных и популярных методов избежать уголовной ответственности.

«Сейчас 48 человек именно после направления в суд обвинительных актов по собственной инициативе мобилизовались в ВСУ. В связи с чем рассмотрение дел остановлено, а сроки привлечения к ответственности истекают, что увеличивает вероятность избежать наказания», — рассказали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Напомним, что бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, обвиняемый в получении взятки в размере 722 млн грн, добровольно мобилизовался в ряды ВСУ.

По информации общественной организации «Автомайдан», Насиров будет служить в инженерно-саперной роте 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ, которую неофициально называют «личной бригадой» Сырского.

ТСН.ua собрал все, что известно о мобилизации Насирова, подозрениях его в коррупции и скандальных выходках на судебных заседаниях.