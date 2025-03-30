Мобилизация студентов: когда и кто получит повестки с 1 апреля

Мобилизация студентов / © ТСН.ua

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В Украине идет мобилизация мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, но для некоторых категорий есть исключения, в частности для студентов. У большинства из них есть отсрочка, но при определенных обстоятельствах некоторые студенты могут быть мобилизованы и получить боевую повестку.

Об этом пишет УНИАН.

Согласно Закону Украины №10449, студенты, аспиранты и докторанты, получающие первое высшее образование по дневной или дуальной форме обучения, имеют право на отсрочку от мобилизации, в том числе в случае дистанционного обучения.

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Чтобы избежать мобилизации, студентам нужно обязательно оформить отсрочку в ТЦК. Для этого необходимо предоставить справку из деканата с печатью для конкретного ТЦК. Если студент старше 25 лет и не оформил отсрочку, он может получить повестку. Все отсрочки регистрируются в приложении Резерв+.

Студенты могут получить отсрочку на полгода, после чего ее нужно возобновлять. Преподавателям со ставкой свыше 0,75 предоставляется защита от мобилизации на год.

Студенты, обучающиеся на заочной или вечерней форме, получают второе высшее образование, имеют статус военнообязанного или были отчислены, не могут получить отсрочку от мобилизации. Также мобилизация грозит тем студентам, кто не оформил или не продлил отсрочку, или находящимся в промежуточном периоде между ступенями обучения.

Напомним, ранее мы писали о том, что 31 марта истекают отсрочки для забронированных работников, оформленные до 1 декабря 2024 года. С 1 апреля для критических предприятий отменяется «быстрое бронирование» и возвращается стандартный срок бронирования — 72 часа для перевода работников на военный учет.