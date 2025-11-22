Мобилизация студентов просто во время учебы или каникул: адвокат объяснил, когда это бывает

Мобилизация студентов / © ТСН.ua

Реклама

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В то же время, некоторые военнообязанные мужчины имеют право на отсрочку, в частности студенты.

Однако могут ли их мобилизовать во время каникул, пояснил адвокат в сфере военного права Сергей Баладыга в комментарии «РБК-Украина»

Кого из студентов не могут мобилизовать

Право на отсрочку студентов от мобилизации закреплено в Законе Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и порядке, утвержденном Постановлением Кабинета Министров №560 от 16 мая 2024 года.

Реклама

С 1 ноября 2025 г. вводится упрощенная процедура: большинство отсрочок студентам продолжаются автоматически, преимущественно через приложение Резерв+ или ЦНАП.

При этом студент имеет:

учиться на дневной или дуальной форме (заочная или вечерняя форма — права на обычную отсрочку может не быть).

получать первое по уровню образование (например, первый бакалавриат, первую магистратуру) и обучение должно быть последовательным. Второе или третье высшее образование по аналогичному уровню — право на отсрочку может быть утрачено.

«Через мобильное приложение „Резерв+“ многие отсрочки продолжаются автоматически. Если студент уже зарегистрирован, он должен получить уведомление о продлении. Другим способом оформления отсрочки может быть обращение в ЦНАП с пакетом документов: справка из учебного заведения, заявка, паспорт, военный учет», — говорит адвокат.

Он советует следить, чтобы база ЕГЕБО имела актуальную информацию о зачислении, форме обучения, статусе. Если данные не обновлены, автоматическое продолжение может не сработать. Студенту следует сразу после зачисления обратиться за оформлением/заявкой на отсрочку, не ждать, когда придет повестка.

Реклама

Могут ли мобилизовать студента во время каникул?

Ответ адвоката — да, могут.

Право на отсрочку само по себе не означает автоматическую защиту от призыва, если не выполнены процедурные требования.

«Если студент имеет основание для отсрочки (дневной формы, первое высшее образование и т.п.), но не оформил документально свой статус, например, не подал заявление, не указанное в системе, данные не обновлены. тогда ТЦК может считать, что основания для отсрочки не подтверждены и возникает риск мобилизации», — говорит он.

Адвокат объясняет: во время каникул, или если студент получил диплом бакалавра и еще не зачислен на магистратуру, создается «промежуток», когда отсрочка на время обучения может временно бездействовать. В этот момент мобилизация возможна.

Реклама

«Если студент учился заочно, вечерне, на втором или третьем образовании, это часто означает, что он не имеет права на отсрочку по закону. В таком случае мобилизация возможна, и оформление отсрочки не спасет, потому что оснований нет. Если обучение окончено, студент отчислен, изменил форму обучения, то право на отсрочку прекращается, и мобилизация может быть реализована», — отмечает Сергей Баладыга.

Ранее мы писали о том, что некоторые студенты могут потерять отсрочку уже в ноябре.