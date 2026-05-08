Мобилизация студентов: стало известно об опасном нюансе с бронированием

В Украине продлили мобилизацию и она продлится, по меньшей мере, до августа. Бронирование могут получить студенты, которые не только учатся, но и работают. Для этого им нужно аннулировать отсрочку, предоставленную на обучение. Впрочем, именно в этом рискованный момент.

Об этом сообщили специалисты портала «Юристи.UA».

Для получения бронирования на работе студентам придется отказаться от отсрочки. Впрочем, объяснили юристы, после ее упразднения могут сразу мобилизовать.

Заметим, к специалистам портала обратился один из украинцев — студент вуза. В связи с обучением он получил отсрочку. Впрочем, по словам мужчины, он параллельно работает и планирует на работе получить бронирование. Он поинтересовался, может ли он отменить отсрочку и быть забронированным.

Адвокат Юрий Айвазян подтвердил такую возможность, но отметил главную проблему и риски, которые могут возникнуть в этом случае.

«Для того чтобы бронирование заменило отсрочку по обучению Вам необходимо, чтобы ТЦК отменил последнюю. Однако если отсрочку отменят, то могут теоретически отправить повестку и по неявке по вызову ТЦК подать в розыск. Это сделает невозможным дальнейшее бронирование, пока вы с розыска не сниметесь», — сообщил специалист.

Таким образом, студента в момент после потери отсрочки и бронирования вполне законно будут иметь право мобилизовать.

