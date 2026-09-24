Мобилизация студентов в 2026 году: кому точно дадут отсрочку и что изменилось

Отсрочка для студентов будет действовать уже не год / © ТСН

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Отсрочка для студентов в 2026 году предоставляется не всем, кто имеет студенческий билет. Право зависит от формы обучения, уровня образования, образовательной последовательности и того, приобретает ли человек соответствующий уровень в первый раз.

Юрист Марина Бекало в комментарии УНИАН объяснила все нюансы.

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Студенты профтехов, колледжей и университетов могут оформить отсрочку через «Резерв+». Но это возможно, если человек впервые получает следующий уровень образования, например, после бакалавриата учится в магистратуре.

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Чтобы отсрочка подтянулась в «Резерв+», данные об обучении должны быть правильно внесены в ЕГЭБО и синхронизированы с реестром «Оберіг».

«Что касается практики подтверждения обучения справками (которые подавались до 1 октября каждого года), то ее уже не существует, поскольку это касалось призывников на срочную службу, отмененную в связи с мобилизацией еще в начале полномасштабной войны», — отметила правовед.

Какие документы нужно собрать

«Отсрочка предоставляется на обучающий семестр, но не более чем на шесть месяцев с автоматическим продлением в случае, если основания для отсрочки не утрачены (если студент продолжает обучение) и эти сведения содержатся в системе ЕГЭБО. То есть, если студент уже получил отсрочку в „Резерв+“, дальнейшая верификация и продление отсрочки происходит автоматически, за счет обмена данными между ЕГЭБО и ЕГРПВР», — объяснила Бекало.

Все граждане мужского пола обязаны состоять на военном учете и иметь актуальный ВОД. Однако принуждать студента-призывника (до 25 лет) проходить ВЛК без его добровольного согласия на мобилизацию закон оснований не дает — прохождение ВЛК назначается для определения пригодности к мобилизации.

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Иногда бывает, что студент дневной формы получает повестку. Причиной может стать ошибка в реестре или то, что вы не сообщили военкомату об изменении своего статуса. В таком случае нужно собрать документы: справку с места обучения по установленной форме, копию приказа о зачислении, паспорт, военный билет и явиться в ТЦК.

Отдельная история с теми, кто готовится стать ученым. Аспиранты, докторанты, а также люди, зачисленные на резидентуру, также освобождаются от призыва. Но и для них работают два правила: первое образование такого уровня и исключительно дневная или дуальная форма. Если вы уже защитили кандидатскую, а затем поступили в докторантуру на заочное отделение — это не повод для отсрочки.

Мобилизация в Украине — последние новости

С достижением 25-летнего возраста украинским мужчинам не обязательно лично посещать ТЦК и СП. Предусмотрен автоматический перевод из призывников в военнообязанные.

Украинцы с действующей отсрочкой от мобилизации теперь могут изменить ее основание через ЦНАП, однако предварительная отсрочка будет продолжать действовать на все время рассмотрения нового заявления.

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Также сообщалось, что во время военного положения вывод ВЛК о пригодности действующий в течение 12 месяцев, после чего сведения в «Резерв+» нуждаются в обновлении, однако полностью непригодные граждане, исключенные из учета, повторный медосмотр не проходят.

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