Мобилизация умерших и заключенных: чиновники ТЦК создали "армию на бумаге"

© Офис Генерального прокурора

Чиновники ТЦК во Львовской и Закарпатской области создавали фиктивную «бумажную армию». Они делали себе позитивную статистику на умерших и заключенных украинцах, которых «мобилизовывали».

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По словам генерального прокурора, разоблачены должностные лица ТЦК, которые фиктивно «мобилизовали» 276 человек. Пока известно о трех работниках ТЦК, которые делали фиктивную статистику мобилизованных.

«Чтобы отчитаться об „успешном“ выполнении плана, они придумывали мобилизованных, которых на самом деле не существовало», — пишет Кравченко.

Фигуранты имели законный доступ у госреестру «Оберіг», где выискивали данные об умерших и заключенных украинцах. Далее работники военкоматов заходили в систему с помощью личных электронных ключей и вносили в карты военнообязанных ложные данные.

Для улучшения статистики в перечень «мобилизованных» вносили данные об умерших украинцах и тех, кто отбывает наказание в тюрьмах. Также в перечень «мобилизованных» попадали люди с правом на отсрочку, люди на специальном учете, тех, кто уже проходит службу или учится в военных вузах, а также тех, кто по возрасту не подлежит мобилизации.

Кроме данных в электронных реестрах, чиновники ТЦК подписывали фейковые поименные списки военнообязанных. На самом деле, этих людей не призывали. Поддельные документы отправляли в областные ТЦК и СП для улучшения статистики.

© Офис Генерального прокурора

«На Закарпатье, в Мукачевском РТЦК, 49-летний полковник, начальник военкомата, только за январь-март 2026 фиктивно мобилизовал 162 человека. Его 37-летний заместитель в звании майора за тот же период пополнил фейковую статистику еще на 108 человек», — сообщает генеральный прокурор.

Особо отличились работники Золочевского РТЦК во Львовской области. Там 41-летний подполковник, временно возглавляющий ведомство, ноябрь-декабрь 2025 года «призвал» шестерых человек, которые уже служили в Военном госпитале Национальной гвардии Украины и других воинских частях.

Все три чиновника получили подозрения. Двух чиновников из Закарпатья отправили под стражу с альтернативой залога в 3,9 млн грн и 3,3 млн грн (для полковника и его заместителя-майора соответственно). Подполковнику из Львовской области назначили залог в размере 121,1 тыс. грн.

Генеральная прокуратура проверяет подобные злоупотребления и в других регионах.

