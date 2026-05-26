Мобилизация умерших и заключенных: чиновники ТЦК создали "армию на бумаге"
Во Львовской и Закарпатской областях должностные лица ТЦК, по данным следствия, создали «бумажную армию» для улучшения статистики мобилизации. В списки попадали умершие, заключенные и даже люди с правом на отсрочку.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
«Бумажная армия»: чиновники ТЦК мобилизовывали умерших и заключенных
По словам генерального прокурора, разоблачены должностные лица ТЦК, которые фиктивно «мобилизовали» 276 человек. Пока известно о трех работниках ТЦК, которые делали фиктивную статистику мобилизованных.
«Чтобы отчитаться об „успешном“ выполнении плана, они придумывали мобилизованных, которых на самом деле не существовало», — пишет Кравченко.
Фигуранты имели законный доступ у госреестру «Оберіг», где выискивали данные об умерших и заключенных украинцах. Далее работники военкоматов заходили в систему с помощью личных электронных ключей и вносили в карты военнообязанных ложные данные.
Для улучшения статистики в перечень «мобилизованных» вносили данные об умерших украинцах и тех, кто отбывает наказание в тюрьмах. Также в перечень «мобилизованных» попадали люди с правом на отсрочку, люди на специальном учете, тех, кто уже проходит службу или учится в военных вузах, а также тех, кто по возрасту не подлежит мобилизации.
Кроме данных в электронных реестрах, чиновники ТЦК подписывали фейковые поименные списки военнообязанных. На самом деле, этих людей не призывали. Поддельные документы отправляли в областные ТЦК и СП для улучшения статистики.
«На Закарпатье, в Мукачевском РТЦК, 49-летний полковник, начальник военкомата, только за январь-март 2026 фиктивно мобилизовал 162 человека. Его 37-летний заместитель в звании майора за тот же период пополнил фейковую статистику еще на 108 человек», — сообщает генеральный прокурор.
Особо отличились работники Золочевского РТЦК во Львовской области. Там 41-летний подполковник, временно возглавляющий ведомство, ноябрь-декабрь 2025 года «призвал» шестерых человек, которые уже служили в Военном госпитале Национальной гвардии Украины и других воинских частях.
Все три чиновника получили подозрения. Двух чиновников из Закарпатья отправили под стражу с альтернативой залога в 3,9 млн грн и 3,3 млн грн (для полковника и его заместителя-майора соответственно). Подполковнику из Львовской области назначили залог в размере 121,1 тыс. грн.
Генеральная прокуратура проверяет подобные злоупотребления и в других регионах.
Напомним, объявление военнообязанных в розыск касается именно нарушения правил военного учета, что никак не зависит от наличия статуса лица с инвалидностью или оформленной отсрочки от мобилизации.
Юристы отмечают, что отсрочка не освобождает лиц от обязанности являться в ТЦК при вручении повестки. К юристам обратился гражданин, который после оформления инвалидности уже снимал себя с розыска, но впоследствии снова оказался в нем из-за неявки в ТЦК.
Граждане в статусе розыска не могут спокойно передвигаться по городу: группа оповещения ТЦК имеет законное право задержать их и доставить в ближайший центр комплектования. Эта ситуация будет повторяться, пока ТЦК не снимет статус нарушителя в приложении «Резерв+» или составит соответствующий протокол.