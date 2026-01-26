Мобилизация в феврале 2026 года: кого могут призвать

Мобилизация

Верховная Рада поддержала продление военного положения и общей мобилизации с 3 февраля по 4 мая. Законопроекты ждут подписи президента Украины. Это означает, что в феврале продолжится призыв военнообязанных граждан в ряды ВСУ для защиты от российской агрессии.

В настоящее время под мобилизацию попадают военнообязанные от 18 до 60 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, законных оснований для отсрочки или бронирования, пишет 24 Канал.

Кого могут призвать в феврале?

К этой категории относятся:

Мужчины 25-60 лет, ранее не служившие в армии, если они пригодны по состоянию здоровья и не имеют законной отсрочки или бронирования.

Мужчины 18-60 лет с военным опытом — те, кто проходил срочную службу, состоит на военном учете или в резерве, при условии пригодности к службе и отсутствии отсрочки или бронирования.

Граждане, ранее сняты с военного учета по состоянию здоровья, или те, кто имел статус «ограниченно пригодный», если военно-врачебная комиссия повторно признала их пригодными к службе.

В то же время, мобилизация от 18 лет возможна только для военнообязанных. Если человек имеет статус «призывника», то в возрасте от 18 до 25 лет он может служить только добровольно, например, заключив контракт «18-24».

60 лет — это предельный возраст для прохождения военной службы в Украине. Однако по желанию, надлежащему состоянию здоровья и потребности армии, человеку может предложить годовой контракт «60+».

Напомним, контрактников «18-24» могут повторно призвать в армию сразу после демобилизации.