Мобилизация в феврале 2026: кто потеряет отсрочку и кого могут призвать

Мобилизация в феврале: кого могут призвать на фронт / © ТСН

Верховная Рада поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток — с 3 февраля до 4 мая 2026 года. Сейчас соответствующие законы ждут подписи президента Владимира Зеленского.

Это означает, что в феврале мобилизация будет продолжаться, а процедуры получения отсрочки и бронирования работников снова станут актуальными для многих граждан.

ТСН.ua рассказывает, кого могут призвать, и кто может потерять бронирование в следующем месяце.

Кого могут призвать в феврале

В Украине мобилизации подлежат военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые по состоянию здоровья способны выполнять обязанности и не имеют оснований для освобождения от службы (отсрочки или бронирования).

В частности в феврале могут мобилизовать военнообязанных мужчин таких категорий:

в возрасте от 25-60 лет без боевого опыта: если они признаны годными и не забронированы;

в возрасте от 18-60 лет с опытом службы: те, кто уже служил (в том числе срочную службу) или находится в запасе/резерве;

граждане, которых ранее сняли с воинского учета по состоянию здоровья, или те, кто имел статус «ограниченно годный», если военно-врачебная комиссия повторно признала их годными к службе.

Стоит заметить, что молодежь в возрасте от 18-25 лет может поступить на военную службу только по собственному желанию (например, через контракт «18-24»). Мобилизация с 18 лет касается только тех, кто уже имеет статус «военнообязанного».

В Украине предельный возраст для прохождения военной службы составляет 60 лет. Однако, если человек имеет надлежащее состояние здоровья и желает продолжить службу, он может заключить специальный контракт на год «60+».

Контрактников «18-24» могут повторно призвать сразу после демобилизации

Молодые люди, которые подписали контракт «18-24» и отслужили свой срок, рискуют быть мобилизованными снова сразу после увольнения. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, депутаты провалили голосование за закон, который должен был дать им год отдыха (отсрочки). Из-за этого сейчас те, кто уже воевал, юридически ничем не защищены от повторного призыва.

«На данный момент военные по контракту „18-24“ остаются без обещанного права на годовую отсрочку», — отметил Костенко 24 января.

В то же время он Секретарь оборонного комитета ВР отметил, что ситуация, при которой человек может быть повторно призван сразу после демобилизации, неприемлема и раскритиковал часть депутатов за популистский подход к рассмотрению законопроектов.

Мобилизация женщин: кто может попасть на фронт в феврале

Сейчас в Украине женщины имеют право служить исключительно на добровольных началах, пишет УНИАН.

Украинка может попасть в армию только по собственному желанию, если подпишет контракт с выбранной бригадой и успешно пройдет медицинскую комиссию. При этом даже для добровольцев существуют ограничения, например, из-за состояния здоровья или статуса матери-одиночки.

В Украине призыв на военную службу для женщин остается добровольным / © УНИАН

Женщинам, которые выбирают службу, важно понимать, что после подписания контракта они имеют те же обязанности, что и мужчины, и не смогут уволиться до официальной демобилизации или конца военного положения.

В соответствии с законодательством Украины, на воинский учет ставят не только мужчин, но и определенные категории женщин. Это касается всех представительниц медицинских специальностей — врачей, медсестер, акушерок, стоматологов и фармацевтов. Обязательная постановка на учет действует независимо от того, работает ли женщина по полученной специальности. Для женщин других профессий регистрация в ТЦК является добровольной.

Пребывание медиков на учете сейчас нужно только для формирования государственного резерва, а не для того, чтобы отбавить женщин этих специальностей на фронт.

Однако эти украинки считаются военнообязанными, поэтому они должны сообщать ТЦК об изменении места жительства, семейного положения или о трудоустройстве. Если же правила мобилизации в будущем изменятся, медиков могут привлечь к работе в госпиталях.

Кто может потерять отсрочку от мобилизации в феврале

В феврале 2026 года часть мужчин может остаться без права на отсрочку. Это происходит либо из-за окончания срока действия документов, либо из-за потери законных оснований.

В частности, основанием для потери отсрочки может быть:

проблемы с бронированием на работе - если предприятие вовремя не подтвердило статус «критического» или начало платить зарплаты ниже установленного минимума, бронирование для работников аннулируется;

завершение обучения — студенты теряют отсрочку сразу после окончания обучения. Если вы закончили один уровень образования (например, бакалавриат) и еще не зачислены на следующий, вас могут мобилизовать;

изменения в семейных обстоятельствах — для многодетных родителей отсрочка действует, пока детям не исполнится 18 лет. Если ребенок стал совершеннолетним (и не имеет инвалидности I-II группы), право на отсрочку исчезает;

задолженность по уплате алиментов - многодетные или одинокие родители, которые имеют задолженность по уплате алиментов, также рискуют потерять свою защиту от призыва;

изменения в уходе за родственниками — если вы оформляли отсрочку по уходу за больным родственником, а он выздоровел, вышел на работу или официально отказался от ваших услуг — основание для отсрочки аннулируется;

фейковые документы - если во время проверки выяснится, что пакет ваших документов неполный или справки были подделаны, вы сразу потеряете отсрочку.

Стоит заметить, если основание для вашей отсрочки исчезло (например, состояние здоровья улучшилось или изменился состав семьи), об этом необходимо самостоятельно сообщить ТЦК.

Изменения в правилах бронирования работников с 1 февраля: что нужно знать

До 1 февраля 2026 года в Украине действует льготный период для работодателей, ведь забронировать работника можно в ускоренном режиме всего за 24 часа. Однако с 1 февраля правила меняются, и стандартный срок ожидания снова будет составлять 72 часа, пишет «Дебет-Кредит».

В таком случае работодатель может забронировать своего работника, если он:

состоит на воинском учете;

официально трудоустроен в госоргане или на критически важном предприятии;

вовремя уточнил персональные данные (до 16 июля 2024 года);

не находится в розыске.

В то же время некоторые работодатели все же смогут применить форма быстрого преодоления, при одновременном выполнении двух условий:

предприятие уже подтвердило статус критически важного и он является действующим;

срок предыдущей брони работников еще не закончился на момент подачи новой заявки.

«Если вы вовремя подтвердили критичность предприятия и перебронируете людей, пока их предыдущая бронь еще действует — 72 часа ждать не нужно. Если же срок бронирования уже истек, или если речь идет о работнике, которому бронь на вашем предприятии еще не оформляли (в частности, о вновь принятом работнике), придется ждать до 72 часов с момента формирования списков», — отмечают специалисты.

Мобилизация для мужчин 50+: кто может попасть на фронт до конца февраля

Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации», в Украине призыву подлежат военнообязанные граждане (имеющие военный опыт или соответствующую специальность) в возрасте от 25 до 60 лет. Мобилизация мужчин старшего возраста происходит по определенным условиям.

Следовательно, гражданина возрастной категории 50+ могут мобилизовать, если он:

признан годным для службы по состоянию здоровья согласно заключению военно-врачебной комиссии (ВВК).

не имеет права на отсрочку (например, из-за воспитания трех и более детей) или бронирование (как работник критически важного предприятия).

имеет военно-учетную специальность, которая нужна армии.

В то же время не подлежат призыву мужчины возрастной категории 50+, которые:

признаны непригодными к службе по состоянию здоровья (имеют I, II или III группу инвалидности;

достигли возраста 60 лет;

имеют законную отсрочку.

После 60 лет мужчины по желанию и по состоянию здоровья могут заключить годовой контракт «60+».

Как правило таких мужчин этой возрастной категории, не направляют в боевые подразделения на передовую. Обычно их привлекают к службе в тыловых структурах и подразделениях обеспечения: на транспорте, в ремонте техники, логистике, связи, инженерных работах.

Напомним, в Верховной Раде поддержали законопроект, который узаконивает статус филиалов ТЦК, которые уже работают в небольших городах и поселках. Законопроект предлагает предоставить этим отделам статус юридических лиц.

