Мобилизация в июле: кто имеет право на отсрочку и освобождение от службы

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В июле в Украине продолжат действовать военное положение и всеобщая мобилизация, однако не все категории мужчин будут подлежать призыву в ряды Вооруженных сил. Действующее законодательство четко определяет перечень правовых оснований, позволяющих военнообязанным гражданам оформить официальную отсрочку от военной службы или полностью освободиться от выполнения этой обязанности.

ТСН.ua рассказывает, кто не подлежит мобилизации и на что следует обратить внимание военнообязанным.

Кого из военнообязанных не призовут в армию

Прежде всего, в армию не будут призывать граждан, не подлежащих мобилизации в связи с возрастом или профессиональным статусом. В частности, речь идет о следующих категориях граждан:

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мужчины в возрасте до 25 лет, не проходившие срочную службу и не имеющие базовой военной подготовки;

лица, достигшие предельного возраста пребывания в запасе, то есть которым уже исполнилось 60 лет;

действующие сотрудники правоохранительных органов, силовых ведомств и специальных служб;

граждане, которые по решению военно-медицинской комиссии были признаны негодными к военной службе по состоянию здоровья.

Следует отметить, что статус временной негодности по заключению ВЛК не означает полного освобождения от призыва. По истечении срока действия данной отсрочки, указанного в документах, военнообязанному необходимо вновь явиться на медицинский осмотр для повторной проверки состояния здоровья.

Болезни и мобилизация: кто имеет право на освобождение от службы по решению врачей

Официальный перечень диагнозов и патологий, дающих гражданину право на освобождение от военной службы, четко регламентирован специальным «Расписанием болезней». К базовым медицинским категориям, являющимся основанием для признания военнообязанного негодным, относятся:

серьезные расстройства психики и поведения;

тяжелые поражения нервной системы;

значительные нарушения в работе органов чувств, такие как глухота или серьезные проблемы со зрением и вестибулярным аппаратом;

хронические нарушения в работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем;

дисфункции органов пищеварения, эндокринные патологии и нарушения обмена веществ;

хронические или прогрессирующие инфекции, в частности тяжелые формы или ВИЧ-инфекцию;

опасные заболевания крови, кожные болезни, хронические деструкции мочеполовой системы и серьезные дефекты опорно-двигательного аппарата;

наличие злокачественных или тяжелых доброкачественных опухолей;

серьезные врожденные пороки развития, а также тяжелые последствия перенесенных ранений или травм.

В то же время при медицинском осмотре члены комиссии учитывают не просто сам факт выявленного заболевания, а прежде всего то, насколько сильно оно мешает нормальному функционированию организма.

Кто может получить отсрочку

Согласно закону, освобождение от призыва гарантируется гражданам с любой группой инвалидности. Если такой статус предоставлен на определённый срок, военнообязанному придётся регулярно обновлять медицинские документы и предоставлять их в территориальные центры комплектования.

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Кроме того, не подлежат мобилизации лица, официально осуществляющие постоянный уход за тяжелобольными членами семьи или близкими родственниками, имеющими первую или вторую группу инвалидности. Любой факт такого ухода должен быть четко подтвержден соответствующими справками и актами органов социальной защиты.

На отсрочку от военной службы также могут рассчитывать многодетные родители, воспитывающие троих или более несовершеннолетних детей и не имеющие задолженности по выплате алиментов. Аналогичная льгота действует для одиноких матерей или родителей, воспитывающих ребенка самостоятельно, а также для семей, которые ухаживают за несовершеннолетними детьми с инвалидностью или тяжелыми хроническими нарушениями здоровья.

Отдельные правила распространяются на сферу образования, процедуру бронирования и бывших контрактников. Мобилизации не подлежат аспиранты, докторанты, научные сотрудники и преподаватели, а также студенты дневной или дуальной формы обучения, последовательно получающие свой первый диплом о высшем образовании. Обучение по второй или третьей аналогичной специальности права на отсрочку не дает.

Что касается бронирования, то оно предоставляется работникам критически важной инфраструктуры и органов власти в соответствии с действующими правилами Кабмина, которые периодически обновляются. Также временный годовой иммунитет от мобилизации имеют молодые мужчины в возрасте до 25 лет, которые уже отслужили один год по контракту и уволились в запас.

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Для официального оформления права на освобождение от мобилизационных мероприятий гражданину необходимо лично обратиться в ТЦК с соответствующим заявлением. К нему обязательно прилагается полный пакет оригиналов и копий документов.

В зависимости от жизненных обстоятельств это может быть:

действующее решение военно-медицинской комиссии,

официальное удостоверение инвалида,

справка из учебного заведения об обучении,

документы о трудоустройстве в государственных учреждениях или на стратегических предприятиях,

подтверждение успешного внесения в списки забронированных лиц.

Мобилизация в Украине — последние новости

Ветеран Николай Мельник предупреждает, что в ходе мобилизационной реформы ключевой проблемой остается недоверие гражданского населения к армии из-за непонимания реальных последствий службы. Он подчеркнул, чтоиюльская реорганизация ТЦК в рекрутинговые офисы должна сопровождаться разъяснительной работой, чтобы развеять страхи людей перед военной процедурой.

Стоит отметить, что новые контракты не отменят мобилизацию, ведь только она способна обеспечить численность армии, однако четкие условия службы могут привлечь добровольцев, которые боятся принуждения, но готовы сделать выбор. Как отметил майор Андрей Ткачук, на закоренелых уклонистов это не подействует, тогда как обычные граждане, обходящие ТЦК из-за недостатка информации или низких выплат, получат реальную мотивацию, хотя мобилизация останется неизбежной.

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