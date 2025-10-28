Мобилизация в ноябре 2025 года: кто потеряет отсрочку и кого будут призывать

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация / © ТСН

Реклама

В Украине в очередной раз продлили срок действия военного положения и всеобщей мобилизации — на этот раз до февраля 2026 года.

Это означает, что военнообязанным гражданам необходимо быть готовыми к ряду важных изменений, которые будут действовать уже с 1 ноября.

ТСН.ua собрал все, что известно о ключевых нововведениях.

Реклама

Изменения в оформлении отсрочек

Со следующего месяца в Украине меняются правила оформления отсрочек от мобилизации. Поэтому со 1 ноября Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) прекращают принимать заявления и документы на оформление отсрочки от граждан.

Таким образом военнообязанные смогут продолжить отсрочки следующим образом:

онлайн: через приложение «Резерв+»;

офлайн: через любой удобный Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

«С первого ноября документы эти (на отсрочку — Ред.) будут принимать в ЦПАУ. Но это только касается приемки документов. Потому что тот процесс, который был раньше в ТЦК по выдаче отсрочек, он остается неизменным на самом деле», — рассказал представитель Киевского областного ТЦК и СП Олег Байдалюк.

Представитель столичного военкомата объяснил, что суть процесса не изменится, изменения коснутся только первого этапа — подачи документов.

Реклама

«Изменится только вот эта первая цепочка относительно подачи документов. Теперь они будут подаваться гражданами не в ТЦК, а в ЦПАУ», — заявил Байдалюк.

В свою очередь ЦПАУ будут передавать сканированные документы в ТЦК в электронном виде. Далее ТЦК будет вносить данные о предоставленной отсрочке в реестр «Оберіг» (который отображается в «Резерв+») и выдавать бумажную справку тем, кому она нужна.

Байдалюк отметил, что ЦПАУ только принимают документы, а принятие решения о предоставлении отсрочки и выдача справок осуществляет только ТЦК.

Кроме того, с 1 ноября бумажная справка об отсрочке отменяется. Единственным подтверждением станет электронный военно-учетный документ в «Резерв+». Его бумажную копию можно распечатать из «Резерв+», «Дії» или получить в ЦНАПе или ТЦК.

Реклама

Кто может потерять отсрочку

С 1 ноября положения об автоматическом продлении отсрочек остаются в силе. Это касается как решений, оформленных через «Резерв+», так и тех, что были приняты комиссиями при ТЦК и СП.

В Минобороны отмечают, что более 600 тысяч отсрочек будут продлены без дополнительных действий граждан и очередей в территориальных центрах.

Пользователи «Резерв+», которые имеют такую отсрочку, до конца октября получат в приложении уведомление об автопродлении.

В ноябре определенная категория украинцев может потерять отсрочку / © Минобороны Украины

Для тех граждан, которые не пользуются «Резерв+» (из-за отсутствия смартфона, наличия бумажных документов или отсутствия данных об отсрочке в системе), путь лежит в любой ЦПАУ.

Реклама

Закон о мобилизации работает, как и раньше, поэтому лицам, чьи данные в воинском учете не обновлены, не обработаны или имеют ошибки, следует быть особенно внимательными. То же касается и тех, кто может находиться в розыске из-за технических неточностей.

Если такие граждане не воспользуются механизмом исправления данных, они могут потерять свое право на отсрочку.

Также в ноябре потеря отсрочки грозит тем, у кого исчезли основания, на которых она была предоставлена, или вышел их срок действия.

Мобилизация женщин в ноябре

В Украине до конца 2025 года не ожидается каких-либо изменений в призыве украинок. Женщины могут присоединиться в ряды ВСУ добровольно, подписав контракт. Также им придется пройти курсы базовой военной подготовки и первой медицинской помощи.

Реклама

Женщины могут мобилизоваться в армию добровольно

Стоит заметить, что украинкам могут отказать в подписании контракта, если:

у них трое детей;

у них есть ребенок с инвалидностью;

проблемы со здоровьем и так далее.

Однако некоторые категории украинок имеют обязанность становиться на воинский учет. Это касается представительниц медицинских специальностей.

Мобилизация женщин-медиков не осуществляется, однако этот учет необходим для составления резерва.

Кого могут мобилизовать в первую очередь

Существенных изменений в мобилизационном процессе в ноябре не предусмотрено. Он будет происходить так, как и раньше: мужчин в возрасте от 25 до 60 лет будут призывать при условии, если состояние здоровья позволяет им служить, а также у них нет отсрочки или бронирования.

Реклама

Также будут призывать военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют военный опыт и соответствующий статус после несения срочной службы или же они являются офицерами запаса.

Мобилизовать также могут мужчин, которых ранее сняли с воинского учета по состоянию здоровья, но впоследствии ВВК признала их годными. Кроме того, те, кто ранее имел статус «ограниченно годный», могут быть мобилизованы, если повторная медкомиссия изменит их статус на «годный».

Адвокат Марина Бекало в комментарии для ТСН.ua разъяснила, что в правилах воинского учета и мобилизации нет исключений для мужчин в возрасте от 50 до 60 лет. Поэтому такие лица подлежат мобилизации на общих основаниях.

Также она отметила, что в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) действуют внутренние распоряжения и мобилизационные задачи от Генштаба ВСУ. Они определяют:

Реклама

сколько людей нужно призвать для доукомплектования армии;

рекомендуемый возраст мобилизованных;

военно-учетные специальности.

«Таких распоряжений и мобилизационных задач нет в публичном доступе и является служебной информацией, исключительно к ТЦК и СП. Поэтому ссылаться на определенные условия или правила мобилизации мужчин в возрасте от 50 лет невозможно», — отметила Марина Бекало.

Адвокат отметила, что на практике мужчин в возрасте 55+ мобилизуют значительно реже, чем младших. Однако, если их мобилизуют, то их распределяют преимущественно на должности в подразделениях обеспечения — например, логистами или водителями.

Рядовые, сержанты и офицеры младшего и старшего звена подлежат мобилизации до 60 лет. То есть в 59 лет мужчину еще могут призвать, а после 60 — уже нет.

Для высшего офицерского состава (генералов, бригадных генералов, генерал-майоров, генерал-лейтенантов) предельный возраст выше — 65 лет.

Реклама

Отсрочка для родителей с инвалидностью в «Резерв+»

В приложении «Резерв+» появилась возможность оформить отсрочку от мобилизации для родителей детей с инвалидностью. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

В Минобороны сообщили, что система автоматически проверяет данные в государственных реестрах и отправляет результат прямо на смартфон пользователя. Это позволяет оформить отсрочку быстро, прозрачно и без необходимости собирать справки или стоять в очередях.

Отсрочку могут оформить:

родные родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родные родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Также стоит заметить, если оба родителя являются военнообязанными, каждый из них может отдельно подать запрос на отсрочку.

Реклама

Важно, чтобы информация об установленной инвалидности была действующей и внесенной в информационные системы Министерства социальной политики, ГРАГС и Пенсионного фонда Украины.

«Электронный ТЦК»

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что с 1 ноября в Украине начнет свою работу так называемый «электронный ТЦК», который, в частности, будет предоставлять возможность оформить онлайн большинство отсрочек от мобилизации.

По ее словам, благодаря этому нововведению:

более 600 тысяч украинцев получат продление отсрочек автоматически — без очередей и бюрократии;

80% отсрочек можно будет оформить онлайн через «Резерв+», а все остальные — через любой удобный ЦПАУ;

электронный военно-учетный документ с QR-кодом станет основным подтверждением отсрочки, никаких бумажных справок с мокрыми печатями больше не нужно.

«Это решение — важная часть создания экосистемы „е-ТЦК“, цель которой — перевести ключевые сервисы в электронный формат, повысить прозрачность и уменьшить нагрузку на территориальные центры комплектования», — подчеркнула Юлия Свириденко.

Реклама

Стоит заметить, что сейчас в «Резерв+» доступны для оформления онлайн девять типов отсрочек, которые могут сделать:

родители трех и более детей до 18 лет в одном браке; родители ребенка с инвалидностью до 18 лет; люди инвалидностью; временно непригодные к службе (если эти лица имеют электронное постановление ВВК); родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы; люди, которые имеют жену или мужа с инвалидностью I или II группы; женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии; студенты, докторанты, интерны; научные и педагогические работники, работающие по основному месту не менее чем на 0,75 ставки.

В свою очередь, в Минобороны анонсировали, что вскоре в сервисе «Резерв+» появится еще два типа отсрочек, которые смогут оформить:

отец или мать, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

люди, которые ухаживают за отцом или матерью с инвалидностью.

Ранее член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Руслан Горбенко считает, что если ТЦК и СП получат полную базу данных украинцев, это может привести к увеличению количества повесток.

Читайте также:

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.