Мобилизация в октябре 2025: кого не заберут в армию
В октябре категории лиц, подлежащих мобилизации, не изменились.
В октябре 2025 года будет продолжаться общая мобилизация в Украине и военное положение, за которые проголосовала Верховная Рада и в который раз продлили сроком на 90 дней — с 7 августа по 5 ноября.
Однако призывают в армию не всех — некоторые категории граждан по закону освобождены от военной службы.
Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» — ст. 23 этого документа — перечисляет ряд категорий граждан, временно не призываемых в армию или получающих освобождение от службы. Эти граждане защищены от мобилизации законом, поскольку имеют основания, освобождающие от службы. К ним могут относиться состояние здоровья, семейные обстоятельства, а также особенности профессиональной деятельности или учебы.
В частности, в октябре 2025 года, как и в сентябре, не подлежат призыву на военную службу:
те, кого военно-врачебная комиссия признала непригодными к службе по состоянию здоровья согласно перечню заболеваний, утвержденному приказом Минобороны №402;
граждане с установленной инвалидностью (любой группой);
родители, имеющие троих и более детей до 18 лет;
опекуны и попечители детей, не имеющих родителей;
те, чьи родители — люди с инвалидностью I или II группы, или муж (жена) имеет любую группу инвалидности;
родители, у которых ребенок до 18 лет имеет инвалидность или совершеннолетний ребенок имеет I-II группы инвалидности;
граждане, постоянно ухаживающие за родственниками, не способными обслуживать себя самостоятельно;
родственники военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач;
работники критически важных отраслей, имеющих бронирование или забронированные органами власти;
студенты дневной или дуальной формы обучения в вузах при условии, что получают образование на уровень выше уже имеющегося;
те, кто был освобожден из плена;
другие категории, предусмотренные действующим законодательством.
Люди с инвалидностью, а также непригодные по состоянию здоровья (с заболеваниями, заявленными в перечне приказа Минобороны №402), полностью освобождаются от службы.
Какие изменения в мобилизации анонсируют Генштаб и Минобороны
Как рассказал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью «Суспільне», скоро могут анонсировать механизмы, с помощью которых хотят убрать коррупционные моменты и сделать мобилизацию более справедливой.
«Прежде всего, это касается наведения порядка всех категорий военнообязанных или граждан, подлежащих мобилизации… Упорядочить и автоматизировать все процессы… Они сейчас „допиливаются“, — намекнул Палиса.
Он выразил надежду, что процессы еще больше «цифровизируются и автоматизируются».
В то же время он подчеркнул, что понижение мобилизационного возраста сейчас не рассматривается.
Палиса напомнил, что правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу, чтобы в долгосрочной перспективе «сохранить тех ребят, от 18 лет и старше, для Украины».