Мобилизация в октябре 2025: кого не заберут в армию

Мобилизация продолжается

В октябре 2025 года будет продолжаться общая мобилизация в Украине и военное положение, за которые проголосовала Верховная Рада и в который раз продлили сроком на 90 дней — с 7 августа по 5 ноября.

Однако призывают в армию не всех — некоторые категории граждан по закону освобождены от военной службы.

Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» — ст. 23 этого документа — перечисляет ряд категорий граждан, временно не призываемых в армию или получающих освобождение от службы. Эти граждане защищены от мобилизации законом, поскольку имеют основания, освобождающие от службы. К ним могут относиться состояние здоровья, семейные обстоятельства, а также особенности профессиональной деятельности или учебы.

В частности, в октябре 2025 года, как и в сентябре, не подлежат призыву на военную службу:

те, кого военно-врачебная комиссия признала непригодными к службе по состоянию здоровья согласно перечню заболеваний, утвержденному приказом Минобороны №402;

граждане с установленной инвалидностью (любой группой);

родители, имеющие троих и более детей до 18 лет;

опекуны и попечители детей, не имеющих родителей;

те, чьи родители — люди с инвалидностью I или II группы, или муж (жена) имеет любую группу инвалидности;

родители, у которых ребенок до 18 лет имеет инвалидность или совершеннолетний ребенок имеет I-II группы инвалидности;

граждане, постоянно ухаживающие за родственниками, не способными обслуживать себя самостоятельно;

родственники военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач;

работники критически важных отраслей, имеющих бронирование или забронированные органами власти;

студенты дневной или дуальной формы обучения в вузах при условии, что получают образование на уровень выше уже имеющегося;

те, кто был освобожден из плена;

другие категории, предусмотренные действующим законодательством.

Люди с инвалидностью, а также непригодные по состоянию здоровья (с заболеваниями, заявленными в перечне приказа Минобороны №402), полностью освобождаются от службы.

Какие изменения в мобилизации анонсируют Генштаб и Минобороны

Как рассказал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью «Суспільне», скоро могут анонсировать механизмы, с помощью которых хотят убрать коррупционные моменты и сделать мобилизацию более справедливой.

«Прежде всего, это касается наведения порядка всех категорий военнообязанных или граждан, подлежащих мобилизации… Упорядочить и автоматизировать все процессы… Они сейчас „допиливаются“, — намекнул Палиса.

Он выразил надежду, что процессы еще больше «цифровизируются и автоматизируются».

В то же время он подчеркнул, что понижение мобилизационного возраста сейчас не рассматривается.

Палиса напомнил, что правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу, чтобы в долгосрочной перспективе «сохранить тех ребят, от 18 лет и старше, для Украины».