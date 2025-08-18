- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 357
- Время на прочтение
- 1 мин
Мобилизация в следующем году: скольких украинцев планируют призывать ежемесячно
Минобороны в 2026 году планирует мобилизовывать 2500 украинцев, а также обеспечить заключение 3500 контрактов каждый месяц.
Министерство обороны в 2025-2026 годах планирует мобилизовать по 2500 украинцев ежемесячно.
Об этом говорится в проекте Программы действий правительства.
Так, в представленном плане Министерства обороны указано, что до 31 декабря 2026 ежемесячно нужно обеспечить стабильное выполнение плановых показателей:
рекрутинг граждан Украины — заключение 3500 контрактов на военную службу;
рекрутинг иностранцев и лиц без гражданства — заключение 1000 контрактов на военную службу;
прямая мобилизация в воинские части — привлечение 2500 граждан Украины в определенные подразделения по мобилизации.
Также правительство обещает продолжать цифровую трансформацию сил обороны. В частности, к декабрю 2025 г. обещают уменьшить нагрузку на ТЦК комплектования на 15% и завершить цифровизацию военно-врачебной комиссии (ВЛК).
Ранее народный депутат рассказал, что «не выполнявших план» работников ТЦК отправляли на фронт.