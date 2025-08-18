ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
357
Время на прочтение
1 мин

Мобилизация в следующем году: скольких украинцев планируют призывать ежемесячно

Минобороны в 2026 году планирует мобилизовывать 2500 украинцев, а также обеспечить заключение 3500 контрактов каждый месяц.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Мобилизация 2026

Мобилизация 2026 / © ТСН

Министерство обороны в 2025-2026 годах планирует мобилизовать по 2500 украинцев ежемесячно.

Об этом говорится в проекте Программы действий правительства.

Так, в представленном плане Министерства обороны указано, что до 31 декабря 2026 ежемесячно нужно обеспечить стабильное выполнение плановых показателей:

  • рекрутинг граждан Украины — заключение 3500 контрактов на военную службу;

  • рекрутинг иностранцев и лиц без гражданства — заключение 1000 контрактов на военную службу;

  • прямая мобилизация в воинские части — привлечение 2500 граждан Украины в определенные подразделения по мобилизации.

Также правительство обещает продолжать цифровую трансформацию сил обороны. В частности, к декабрю 2025 г. обещают уменьшить нагрузку на ТЦК комплектования на 15% и завершить цифровизацию военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Ранее народный депутат рассказал, что «не выполнявших план» работников ТЦК отправляли на фронт.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie