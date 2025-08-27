Мобилизация в Украине: 12 категорий мужчин, которые не получат повестку в сентябре

Мобилизация в Украине / © ТСН

В Украине снова продлили военное положение и общую мобилизацию еще на 90 дней — с 7 августа по 5 ноября. Поэтому мужчины призывного возраста – от 25 до 60 лет – могут получить повестку и быть мобилизованными для прохождения военной службы и защиты государства от российского вторжения. Но законом предусмотрены некоторые исключения, освобождающие от мобилизации некоторые украинцы.

Об этом говорится в статье 23 Закона № 3543-XII «О мобилизационной подготовке и мобилизации» в редакции от 01 января 2025 года.

Кого не мобилизуют в Украине в 2025 году

В ближайшее время у Верховной рады нет планов по внесению изменений в закон о мобилизации. Поэтому приводим список категорий граждан, которых не могут мобилизовать в сентябре:

Работники, забронированные государством. Это касается работников критически важных предприятий, государственных органов и учреждений. Лица с инвалидностью, а также временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья на срок от 6 до 12 месяцев (после этого нужно будет повторно пройти военно-врачебную комиссию). Многодетные родители, удерживающие троих и более детей младше 18 лет, если не имеют задолженности более трех месяцев с алиментов. Родители-одиночки, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет. Родители, опекуны или попечители, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или тяжелобольного ребенка, которому не установлена инвалидность (онкология, церебральный паралич, сахарный диабет I типа, а также нуждающихся в трансплантации или паллиативной помощи). Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы. Попечители или попечители детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет. Лица, которые постоянно ухаживают за больными родственниками — женой (супругом), ребенком, родителями (своими или жены/супруга), если имеют заключение медицинской комиссии о необходимости постоянного ухода. Попечители недееспособных лиц. Мужчины, имеющие жену с инвалидностью I или II группы. Мужчины, имеющие жену с инвалидностью III группы, если ее инвалидность является следствием онкологического заболевания, ампутации конечностей или отсутствия одного из парных органов (почки, легкие) или при наличии психического расстройства, церебрального паралича, других паралитических синдромов. Лица, ухаживающие за родственниками с инвалидностью I или II группы (своими или жены/супруга), если нет других трудоспособных родственников, которые могут это делать.

Кто может получить отсрочку от призыва в сентябре

Закон также предусматривает отсрочку для отдельных категорий граждан:

Студенты, аспиранты и докторанты, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше предыдущего. Это не касается тех, кто получает второе высшее образование по тому же уровню, например, имеет уровень магистра, но снова учится на магистратуре по другой специализации.

Научные и научно-педагогические работники, имеющие научную степень и работающие не менее чем на 0,75 ставки.

Мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО или полномасштабного вторжения.

Члены семей Героев Украины, которым это звание присвоено посмертно за участие в Революции Достоинства.

Военнообязанные, которые были освобождены из плена. Они могут быть мобилизованы только по собственному согласию.

Лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате агрессии против Украины. Они могут быть призваны на службу только с согласия.

Лица младше 25 лет уже прошедшие базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу. Их могут мобилизовать только по собственному желанию.

Кто из государственных служащих имеет отсрочку от мобилизации

Отдельный перечень категорий касается чиновников:

Министры и заместители, руководители центральных государственных органов.

Народные депутаты и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым.

Судьи и другие работники судебной системы.

Уполномоченный ВР по правам человека.

Председатель и другие члены Счетной палаты.

Работники воинских частей, Минобороны, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, аппарата МВД и эксперты учреждений МВД.

Дипломатические служащие МИДа.

Государственные служащие, которые готовят проекты нормативно-правовых актов, проводят их экспертизу, а также непосредственно отвечающие за кибербезопасность, разработку программного обеспечения и администрирования баз данных в органах, обеспечивающих деятельность президента, ВР и Кабмина Украины.

Граждане, имеющие основания получения отсрочки от мобилизации, могут оформить ее в ТЦК и СП. Для этого необходимо подать в свой терцентр на проверку документы, подтверждающие право на отсрочку.

Напомним, в следующем году Минобороны планирует мобилизовывать по 2500 украинцев , а также обеспечить поток добровольцев, заключающих 3500 контрактов ежемесячно.