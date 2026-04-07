Мобилизация в Украине: 2 миллиона уклонистов снимут с розыска, но для них готовят ограничения

Мобилизация в Украине / © ТСН

Реклама

Реформа законодательных изменений в мобилизации находится на завершающем этапе и вскоре будет представлена парламенту и обществу.

Об этом в комментарии «Телеграфу» сообщил глава фракции «Слуга народа», член комитета по нацбезопасности и обороне Давид Арахамия.

По словам нардепа, вопрос реформирования мобилизации находится в активной разработке министра обороны Михаила Федорова.

Реклама

«Он (Федоров — ред.) будет делать презентацию в комитете, а затем это будет презентация для фракций и групп, потому что в его подходе потребуются изменения законодательного поля. Там большая такая определенная реформа. Они уже на завершающей стадии находятся», — отметил Арахамия.

Глава фракции добавил, что в течение месяца реформа уже будет представлена.

Что же касается новых, более жестких ограничений, в том числе для уклонистов, то, по мнению Арахамии, меры воздействия будут варьироваться.

«Там есть и улучшение, и, наверное, ухудшение. У него (Федорова — ред.) определенный новый баланс восстанавливается как концепция. Там вопросы, например, два миллиона человек в розыске ТЦК. Там у него с розыска они все снимаются, но определенная процедура, что делать в дальнейшем. То есть там есть и популистические вещи, а с другой стороны есть какие-то более жесткие вещи. То есть нужно вообще смотреть на всю концепцию комплексно для того, чтобы понимать, как это будет работать», — объяснил нардеп.

Реклама

Кроме того, по словам Арахамии, реформа по авторству Минобороны будет способствовать уменьшению насильственных действий против военнослужащих ТЦК, которых становится все больше.

«Это прямой сигнал к тому, что нужно двигаться скорее по реформе процесса мобилизации. Если ничего не сделать, будем иметь больше повторений таких случаев. К сожалению. И они касаются как людей, совершающих призыв, так и людей, непосредственно призываемых. Поэтому мы на часе вопросов к правительству (ориентировочно пройдет 11 апреля — ред.) будем спрашивать непосредственно Михаила Альбертовича, чтобы оно ускорило этот вопрос и начало его реализацию», — резюмировал Давид Арахамия.

